Hà Tiên phân bổ 438 biên chế, điều chỉnh vốn đầu tư công lên hơn 343 tỷ đồng

Đại biểu HĐND phường Hà Tiên biểu quyết thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Ngày 5/11, HĐND phường Hà Tiên (An Giang) khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề), xem xét, thông qua 3 nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và phân bổ biên chế.

Tại cuộc họp, HĐND phường thông qua điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 lên hơn 4.122 tỷ đồng, thực hiện 82 công trình, tăng hơn 2.250 tỷ đồng và 24 công trình so với nghị quyết ban hành hồi tháng 9. Kế hoạch đầu tư công năm 2026 lên hơn 343 tỷ đồng, gồm 45 công trình; tăng hơn 68 tỷ, tăng 19 công trình so với nghị quyết ban hành hồi tháng 9.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết phân bổ 438 biên chế cán bộ, công chức và người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND phường Hà Tiên năm 2026. Trong đó, có 47 biên chế cán bộ, công chức; 45 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác; 346 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục.