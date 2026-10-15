Hà Tiên: Người dân nhận lại 490 triệu đồng chuyển nhầm

Công an phường Hà Tiên hỗ trợ bà Trần Thị Bé Dung nhận lại 490 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Ngày 15/10, Công an phường Hà Tiên cho biết đã hỗ trợ bà Trần Thị Bé Dung, sinh năm 1979, ngụ khu phố I - Pháo Đài, nhận lại số tiền 490 triệu đồng chuyển nhầm.

Trước đó, khoảng 16 giờ 48 phút ngày 14/10, bà Dung chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của ông Mã Minh Phụng, sinh năm 1985, ngụ khu phố Thạch Động, phường Hà Tiên. Phát hiện sự việc, bà Dung trình báo lực lượng chức năng nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Tổ Phòng, chống tội phạm Công an phường Hà Tiên phối hợp cảnh sát khu vực khu phố Thạch Động xác minh, làm việc với ông Phụng. Sau khi đối chiếu thông tin và xác định số tiền không thuộc về mình, ông Phụng tự nguyện hoàn trả toàn bộ 490 triệu đồng cho bà Dung.

Công an phường Hà Tiên biểu dương hành động trung thực, trách nhiệm của ông Phụng, góp phần lan tỏa những việc làm đẹp trong cộng đồng.