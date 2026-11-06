Hà Tiên khai mạc lễ hội tưởng niệm bà Mạc Mi Cô và ông Mạc Thiên Tích

Văn nghệ khai mạc lễ hội.

Đại biểu tham dự khai mạc lễ hội.

Tối 5/11, UBND phường Hà Tiên tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống tại khu vực núi Bình San. Đây là hoạt động tưởng nhớ, tri ân những người có công trong lịch sử khai mở và phát triển vùng đất Hà Tiên, đồng thời góp phần giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử địa phương.

Trong khuôn khổ lễ hội, địa phương tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách như trưng bày, giới thiệu du lịch Hà Tiên, sản phẩm OCOP, quảng bá ẩm thực địa phương, không gian ông đồ, giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian.

Các sản phẩm OCOP, gian hàng quảng bá ẩm thực Hà Tiên.

Lịch sử hình thành và phát triển Hà Tiên gắn liền với dòng họ Mạc, trong đó Mạc Cửu là người có công khai mở vùng đất này. Kế nghiệp cha, Mạc Thiên Tích được chúa Nguyễn cho giữ chức Tổng binh Đại Đô đốc trấn Hà Tiên. Trong thời gian cai quản, ông vừa bảo vệ vùng đất biên cương, vừa xây dựng Hà Tiên thành trung tâm văn hóa, tiêu biểu với Tao đàn Chiêu Anh Các.

Bà Mạc Mi Cô là con gái út của Mạc Thiên Tích và Hiếu Túc Thái phu nhân họ Nguyễn. Theo truyền tụng dân gian, bà là người hiếu thảo, nhân hậu, thường giúp đỡ người nghèo khó. Dù mất khi tuổi đời còn trẻ, bà vẫn được người dân Hà Tiên và du khách tôn kính, phụng thờ. Đền thờ và mộ bà trên núi Bình San là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân và du khách.