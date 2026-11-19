Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên hướng dẫn ngư dân cài đặt, sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT)

Trong hai ngày 18 và 19/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phối hợp Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Hà Tiên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân trên địa bàn. Ngày 18/11, có 30 chủ phương tiện, thuyền trưởng và 90 ngư dân tham gia; ngày 19/11, đơn vị tiếp tục tuyên truyền cho 35 chủ phương tiện, thuyền trưởng và 120 ngư dân.

Tại các buổi tuyên truyền, ngư dân được hướng dẫn cài đặt, thao tác và sử dụng hệ thống eCDT trong quá trình khai thác thủy sản; đồng thời phổ biến các quy định về chống khai thác IUU, khai báo và truy xuất nguồn gốc thủy sản, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên trao cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Dịp này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên trao tặng 65 ảnh Bác Hồ và 130 cờ Tổ quốc cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân.

PHƯƠNG THẢO