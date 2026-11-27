Sở Nội vụ trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận phường Hà Tiên là xã an toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Sở Nội vụ trao biểu trưng hỗ trợ 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế cho người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường.

Ngày 27/11, Đảng ủy, UBND phường Hà Tiên tổ chức lễ công bố quyết định công nhận phường Hà Tiên là xã an toàn khu và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong hai cuộc kháng chiến, Hà Tiên giữ vị trí chiến lược quan trọng, là căn cứ cách mạng, nơi nuôi giấu, bảo vệ cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cơ quan Khu, Quân khu 9; đồng thời là đầu cầu chi viện trên tuyến đường 1C, góp phần vận chuyển hơn 350 tấn vũ khí về căn cứ U Minh an toàn.

Địa phương có 11 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 102 liệt sĩ, 63 thương bệnh binh, 3 cán bộ tiền khởi nghĩa, 1 cán bộ lão thành cách mạng và 62 gia đình được tặng Bằng có công với nước. Năm 1998, nhân dân thị trấn Hà Tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 50 năm, 45 năm, 40 năm tuổi Đảng.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Hà Tiên tặng giấy khen cho 3 tập thể, 9 cá nhân có thành tích trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng phường đạt tiêu chí an toàn khu; trao 20 phần quà cho người có công và gia đình chính sách.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 16 đảng viên. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.