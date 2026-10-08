Hà Tiên đón hơn 3,3 triệu lượt khách, vượt kế hoạch năm 2026

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 8/10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hà Tiên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ sáu (mở rộng), đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III và 9 tháng đầu năm 2026, đề ra chương trình công tác quý IV.

Trong 9 tháng đầu năm, phường Hà Tiên có 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt 75% nghị quyết năm. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 15,06%, hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao; đón hơn 3,3 triệu lượt khách, đạt trên 100% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 281 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công hơn 131 tỷ đồng; thu ngân sách hơn 57 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng. Trong quý, phường kết nạp 7 đảng viên mới; trao Huy hiệu Đảng cho 72 đảng viên; đổi thẻ đảng viên cho 1.044 trường hợp; tiến hành 65 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 2 tổ chức đảng và 139 đảng viên; thi hành kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức khiển trách.

Từ đầu năm đến nay, phường Hà Tiên đón trên 3,3 triệu lượt khách, vượt kế hoạch đề ra.

Những tháng cuối năm, Đảng ủy phường Hà Tiên tập trung tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân đầu tư công đạt 100% theo yêu cầu của Chính phủ.

Đồng thời, phường tập trung xử lý các “điểm nghẽn”, tạo chuyển biến trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thực hiện chặt chẽ, đúng quy định các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và tham gia lực lượng dân quân tự vệ năm 2027.