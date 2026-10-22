Hà Tiên có điểm tập kết thủy sản công suất 13.000 tấn mỗi năm

Đại biểu dự lễ công bố.

Ngày 22/10, UBND phường Hà Tiên tổ chức lễ công bố điểm tập kết lên cá tạm thời Mương Đào. Đây là điểm tập kết được tổ chức hoạt động trong thời gian nhất định, nhằm hỗ trợ tàu cá cập bến, bốc dỡ thủy sản và phục vụ công tác kiểm soát, truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Với năng lực bốc dỡ khoảng 13.000 tấn thủy sản/năm, điểm tập kết tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân trong quá trình lên cá; đồng thời hỗ trợ cập nhật thông tin trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động khai thác, kinh doanh thủy sản và phòng ngừa vi phạm quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo kế hoạch, điểm tập kết hoạt động đến hết năm 2030. Để bảo đảm hiệu quả quản lý, UBND phường Hà Tiên tăng cường phối hợp kiểm soát hoạt động tại điểm tập kết; cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin tàu cá ra, vào bến, sản lượng thủy sản bốc dỡ và dữ liệu liên quan trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử; thực hiện việc kiểm soát, xác nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản theo quy định.