Hạ thủy thêm tàu khách hơn 40 tỷ đồng hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn

Cụ thể, tàu được đóng mới bằng công nghệ tàu nhôm hiện đại, dài 36m, rộng 6,8m, sức chở 200 hành khách. Phương tiện được trang bị hai động cơ Mitsubishi công suất 1.825HP nên cho vận tốc 32 hải lý/giờ, giúp tàu vượt hải trình Sa Kỳ - Lý Sơn chỉ từ 30 - 35 phút.

Tàu được đóng mới bằng công nghệ tàu nhôm hiện đại.

Theo đơn vị khai thác, tàu được thiết kế để hoạt động trong điều kiện thời tiết có gió cấp 6 đến cấp 7, tùy thuộc vào điều kiện thực tế và các quy định an toàn hàng hải.

Sau lễ hạ thủy tại Hải Phòng, tàu Super 5 Biển Đông sẽ tiếp tục được hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đăng ký, đăng kiểm và tổ chức chạy thử theo quy định. Đây là những bước quan trọng nhằm kiểm tra các thông số kỹ thuật, đánh giá khả năng vận hành và bảo đảm các điều kiện an toàn trước khi bàn giao, đưa tàu vào khai thác.

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Dịch vụ vận tải Biển Đông hiện sở hữu 3 tàu khách, nhiều nhất tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

Theo kế hoạch, tàu sẽ chính thức hoạt động trên tuyến vào tháng 12/2026, bổ sung cho tuyến thủy nội địa huyết mạch của tỉnh Quảng Ngãi một phương tiện mới, có trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu chạy tàu an toàn, nhanh chóng và thoải mái cho hành khách.

Hiện, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Dịch vụ vận tải Biển Đông đang vận hành ổn định hai tàu khách trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, gồm: Super Biển Đông (139 ghế) và Super 2 Biển Đông (152 ghế). Khi Super 5 Biển Đông đi vào hoạt động, doanh nghiệp sẽ có thêm phương tiện hiện đại có sức chở lớn, nâng cao năng lực vận tải và linh hoạt, chủ động hơn trong tổ chức khai thác theo nhu cầu thực tế của tuyến.

Tàu sẽ hoạt động trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn từ tháng 12/2026.

Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, tuyến đường thủy nội địa Sa Kỳ - Lý Sơn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giao thông của tỉnh, là cầu nối giữa đất liền với đặc khu Lý Sơn. Tuyến không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biển đảo.

Việc doanh nghiệp tiếp tục đầu tư đóng mới tàu khách hiện đại được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn vận tải và đáp ứng nhu cầu du lịch biển đảo ngày càng tăng. Qua đó, từng bước xây dựng tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn theo hướng hiện đại, an toàn, thuận tiện, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế biển, đảo của Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi.

Đặc khu Lý Sơn nằm cách đất liền khoảng 15 hải lý, có diện tích hơn 10,3km², gồm Đảo Lớn và Đảo Bé với khoảng 24.000 dân sinh sống. Tuyến đường thủy nội địa Sa Kỳ – Lý Sơn hiện giữ vai trò trọng yếu trong kết nối giữa đất liền với đảo. Tại thời điểm tháng 10/2026, tuyến có 5 đầu phương tiện hoạt động, với tổng tải trọng 795 ghế.