Hạ thủy thành công tổ hợp nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Toàn bộ tổ hợp nhịp cầu chính và hệ khung đỡ hạ thủy thành công lên sà lan chuyên dụng rạng sáng 16/10/2026. Ảnh: TTXVN phát

Việc hạ thủy tổ hợp nhịp cầu đi bộ qua sông Sài Gòn (khối kết cấu cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ) nặng 3.400 tấn được nhà tài trợ công trình và nhà thầu thực hiện tối 15/10 và hoàn thành hạ đặt an toàn xuống sà lan chuyên dụng tại Nhà máy Đại Dũng, cảng Đông Xuyên (phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh) lúc 2 giờ 15 phút sáng 16/10.

Sà lan chuyên dụng có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn, chiều dài hơn 100m, rộng 36m và độ mớn nước 6,1m. Trước thời điểm hạ thủy, sà lan đã được đưa vào vị trí, neo giữ chắc chắn và kết nối với cầu cảng thông qua hệ thống cầu dẫn, tạo điều kiện để các module SPMT (thiết bị vận tải hạng nặng chuyên dụng) di chuyển lên boong.

Việc di chuyển tổ hợp nhịp chính lên sà lan bắt đầu từ 22 giờ tối 15/10. Sau khoảng 4 giờ di chuyển, toàn bộ khung kết cấu tiến vào đúng vị trí tọa độ, hệ thống thủy lực của SPMT bắt đầu hạ xuống, đặt kết cấu tựa lên 50 trụ kê bằng thép và bê tông bố trí sẵn trên boong. Hệ thống kê đỡ này giúp phân bổ tải trọng đồng đều và tránh khả năng dịch chuyển khi sà lan dao động trên mặt nước.

Trong thời gian tiếp theo, đội ngũ kỹ thuật sẽ tiến hành kéo căng các cụm cáp neo liên kết hệ khung đỡ với các móc cố định trên boong sà lan, bảo đảm kết cấu được giữ ổn định trong quá trình vận chuyển. Sau khi hoàn tất công tác chằng buộc, đơn vị thi công và tư vấn giám sát sẽ phối hợp kiểm tra, xác nhận toàn bộ hệ thống neo giữ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và phương án hành trình lai dắt.

Hệ thống thiết bị vận tải hạng nặng chuyên dụng SPMT nâng đỡ cấu kiện cầu đi bộ. Ảnh: TTXVN phát

Trên cơ sở đó, Cảng vụ TP Hồ Chí Minh tiến hành nghiệm thu và cấp phép, hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi lai dắt. Theo kế hoạch, sáng 18/10, đoàn lai dắt sẽ nhổ neo tại cảng Đông Xuyên để di chuyển bằng đường thủy tiến về khu vực công trường ở trung tâm thành phố, với hành trình 124 km.

Một tàu kéo công suất lớn đảm nhiệm lực kéo chính, hai tàu lai dắt hoạt động áp mạn điều chỉnh hướng đi, cùng một tàu kéo dự phòng túc trực suốt hành trình. Toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến luồng đều phải tuân thủ hướng dẫn giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 5 km, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng tới đoàn lai dắt.

Sà lan sẽ đi qua vịnh Ghềnh Rái, theo các tuyến sông Dinh, Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè rồi tiến vào sông Sài Gòn. Để đảm bảo an toàn, đoàn sà lan chỉ di chuyển vào ban ngày và dừng neo đậu kiên cố tại một điểm vào ban đêm. Dự kiến chiều 19/10, sà lan sẽ về đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm, chờ triển khai công tác hợp long vào ngày 21/10.

Trước đó, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công gói thầu xây lắp số 2, thuộc dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Việc cấm luồng tạm thời diễn ra từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 19/10 và từ 2 giờ đến 18 giờ trong hai ngày 21, 22/10.

Công nhân kiểm tra hệ thống thiết bị vận tải hạng nặng chuyên dụng SPMT di chuyển tổ hợp nhịp cầu lên sà lan. Ảnh: TTXVN phát

Khi tiến hành hợp long, sà lan sẽ được xoay ngang và kéo vào vị trí giữa hai mố trụ TC01, TC02, đưa khung vòm cầu chính vào đúng vị trí để kết nối với các mố trụ theo phương án kỹ thuật đã được tính toán.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài công trình khoảng 720m, khởi công vào cuối tháng 3/2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Nhịp chính của cầu là kết cấu vòm treo dây văng dài 187m; mặt cầu bằng dầm thép có bề rộng thay đổi từ 6 - 11m. Công trình được thiết kế với tĩnh không thông thuyền rộng 80m và cao 10m nhằm đảm bảo không gian cho giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn.

Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng thi công. Tại gói thầu XL01, nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục xây dựng tại hai đầu cầu dẫn. Ở gói thầu XL02, các hạng mục chính của cầu như kết cấu cầu, cầu thang xoắn, cầu thang bộ, thang máy, bể nước cảnh quan và trạm bơm nước đã cơ bản hoàn tất.