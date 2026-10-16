Hạ thủy thành công nhịp cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nặng 3.400 tấn

Toàn bộ tổ hợp nhịp cầu chính và hệ khung đỡ hạ thủy thành công lên sà lan chuyên dụng rạng sáng 16/10/2026. Ảnh: chinhphu.vn

Đưa kết cấu vòm cầu nặng 3.400 tấn xuống sà lan

Vào lúc 2h15 ngày 16/10, công tác hạ thủy tổ hợp kết cấu vòm thép chính và hệ khung đỡ của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cơ bản hoàn thành tại cảng Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP HCM.

Tổ hợp kết cấu có chiều dài 156 m, cao hơn 20 m, tổng trọng lượng 3.400 tấn, được vận chuyển từ khu vực lắp ráp xuống sà lan bằng hệ thống 30 module xe tự hành đa trục SPMT chuyên dụng.

Sà lan tiếp nhận khối kết cấu có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn, chiều dài hơn 100 m, rộng 36 m và độ mớn nước 6,1 m. Trước khi hạ thủy, phương tiện được đưa vào vị trí, neo giữ và kết nối với cầu cảng thông qua hệ thống cầu dẫn để phục vụ quá trình vận chuyển.

Theo phương án thi công, khoảng 20h30 ngày 15/10, các đơn vị liên quan tiến hành rà soát kỹ thuật, thống nhất trình tự di chuyển, phân công nhiệm vụ và phương án bảo đảm an toàn.

Đến 22h cùng ngày, hệ thống xe SPMT bắt đầu di chuyển tổ hợp kết cấu cầu lên sà lan.

Trong quá trình tiếp nhận tải trọng, hệ thống dằn tự động của sà lan thực hiện bơm, xả nước liên tục để duy trì trạng thái cân bằng theo từng giai đoạn di chuyển của kết cấu.

Sau khoảng 4 giờ, tổ hợp kết cấu được đưa đến vị trí xác định. Hệ thống thủy lực của xe SPMT hạ dần khối kết cấu xuống 50 trụ kê bằng thép và bê tông đã bố trí trên boong sà lan. Các trụ kê có nhiệm vụ phân bổ tải trọng và hạn chế dịch chuyển trong quá trình vận chuyển đường thủy.

Trong khoảng 48 giờ sau khi hạ thủy, đội ngũ kỹ thuật tiếp tục căng các cụm cáp neo, liên kết hệ khung đỡ với các vị trí cố định trên boong sà lan.

Sau khi hoàn tất việc chằng buộc, đơn vị thi công và tư vấn giám sát sẽ kiểm tra hệ thống neo giữ, xác nhận các điều kiện kỹ thuật và phương án lai dắt. Cảng vụ TP HCM sẽ tiến hành nghiệm thu, cấp phép trước khi sà lan vận chuyển kết cấu cầu về vị trí lắp đặt.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân vui mừng chứng kiến công trình hạ thủy thành công. Ảnh: chinhphu.vn

Dự kiến hợp long nhịp vòm chính ngày 21/10

Theo kế hoạch, sáng 18/10, đoàn lai dắt sẽ xuất phát từ cảng Đông Xuyên, thực hiện hành trình đường thủy dài 124 km để đưa kết cấu vòm cầu về khu vực trung tâm TP HCM.

Tuyến vận chuyển đi qua vịnh Ghềnh Rái, các sông Dinh, Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè và tiếp tục vào sông Sài Gòn.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, đoàn sà lan dự kiến chỉ di chuyển vào ban ngày và neo đậu tại vị trí được bố trí vào ban đêm.

Theo tiến độ dự kiến, chiều 19/10, sà lan sẽ đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm, chuẩn bị cho công tác hợp long nhịp vòm chính vào ngày 21/10.

Trước đó, Sở Xây dựng TP HCM đã thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa để phục vụ thi công gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Theo thông báo, việc cấm luồng tạm thời được thực hiện trong ngày 19/10 và từ 2h đến 18h trong hai ngày 21 - 22/10.

Khi hợp long, sà lan sẽ được xoay ngang và kéo vào vị trí giữa hai mố trụ TC01 và TC02, đưa kết cấu vòm thép chính vào đúng vị trí để kết nối với hệ thống mố trụ theo phương án kỹ thuật.

Để chuẩn bị cho công đoạn này, các đơn vị chuyên môn đã nghiên cứu dữ liệu thủy văn và diễn biến dòng chảy trên sông Sài Gòn trong nhiều tháng nhằm xác định phương án vận chuyển, lắp đặt phù hợp.

Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ.

Công trình nối liền không gian Bến Bạch Đằng (Quận 1) với Quảng trường trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức).

Khi hoàn thành, cầu sẽ có làn đi bộ, đường dạo ngắm cảnh, lối tiếp cận dành cho người khuyết tật và không gian phục vụ người đi xe đạp theo thiết kế.

Trần Trọng