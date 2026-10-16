Hạ thủy thành công nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn, chuẩn bị hợp long

Khối kết cấu cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu). (Ảnh: VÕ LÊ)

Đây được xem là hạng mục đòi hỏi giải pháp thi công kỹ thuật khắt khe, chuẩn bị cho bước lai dắt công trình vượt biển từ Cảng Đông Xuyên về Thành phố Hồ Chí Minh để hợp long cầu đi bộ dự kiến vào tối 21/10.

Ông Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Dự án cầu đi bộ-Công ty Đại Dũng cho biết: Chúng tôi đã trải qua quá trình thử tải, theo dõi, quan trắc, đánh giá cực kỳ kỹ lưỡng để thực hiện hạ thủy. Với áp lực lớn tác động lên cầu cảng và sà lan, cùng phản lực của nước, đòi hỏi mọi tính toán phải thật chính xác để bảo đảm sự cân bằng. Công trình thực sự đánh dấu một bước tiến đầy tự hào của toàn bộ lực lượng thi công.

Trước thời điểm hạ thủy, sà lan đã được đưa vào vị trí, neo giữ chắc chắn và kết nối với cầu cảng thông qua hệ thống cầu dẫn, tạo điều kiện để các module SPMT (thiết bị vận tải hạng nặng chuyên dụng) di chuyển lên boong. Trên cơ sở đó, Cảng vụ Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành nghiệm thu và cấp phép, hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi sà lan bắt đầu hành trình.

Theo kế hoạch, sáng 18/10, đoàn lai dắt sẽ chính thức nhổ neo tại cảng Đông Xuyên, mở đầu hải trình 124km đường thủy tiến về khu vực thi công công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Tiếp nhận tổ hợp kết cấu cầu là sà lan chuyên dụng có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn, chiều dài hơn 100m, rộng 36m và độ mớn nước 6,1m.

Công ty Đại Dũng phối hợp với các đơn vị chức năng chuẩn bị sà lan để lai dắt cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ của cầu đi bộ về khu vực sông Sài Gòn (Ảnh: VÕ LÊ)

Theo đơn vị quản lý dự án, hải trình đưa khối kết cấu 3.400 tấn sẽ đi qua vịnh Ghềnh Rái, men theo các tuyến sông Dinh, Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè rồi tiến vào sông Sài Gòn. Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, đoàn sà lan chỉ di chuyển vào ban ngày và dừng neo đậu kiên cố tại một điểm vào ban đêm.

Dự kiến chiều 19/10, sà lan sẽ về đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm, chờ triển khai công tác hợp long theo kế hoạch vào ngày 21/10. Khi tiến hành hợp long, sà lan sẽ được xoay ngang và kéo vào vị trí giữa hai mố trụ TC01, TC02, đưa khung vòm cầu chính vào đúng vị trí để kết nối với các mố trụ theo phương án kỹ thuật đã được tính toán.

Trước đó Sở Xây dựng Thành phố thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công gói thầu xây lắp số 2, thuộc dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Việc cấm luồng tạm thời diễn ra ngày 19/10, từ 2 giờ đến 18 giờ trong hai ngày 21, 22/10.

Công trình do Nutifood tài trợ, góp thêm một không gian công cộng ý nghĩa, một điểm hẹn mới cho người dân và du khách giữa lòng thành phố.