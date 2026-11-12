Đây là loại tàu chuyên dụng, có chiều dài lớn nhất: 65,25m, chiều rộng lớn nhất: 10,15m, chiều cao mạn: 5,3m, lượng chiếm nước đầy tải: 767,3 tấn, vận tốc lớn nhất: 24 hải lý/giờ. Tàu có thời gian hoạt động liên tục trên biển trong 20 ngày, đêm; tầm hoạt động khoảng 4.000 hải lý; khả năng chịu sóng đến cấp 7 - 8, gió đến cấp 9 - 10. Tàu có sức chứa 14 thuyền viên cùng đội cứu nạn và y, bác sĩ: 21 người và 120 nạn nhân.

Hạ thủy tàu tìm kiếm cứu nạn xa bờ CN-66.

Sau khi hạ thủy, Tổng Công ty Sông Thu sẽ tiếp tục thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại để con tàu được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào hoạt động đúng tiến độ thời gian, bảo đảm an toàn, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật cao. Theo thiết kế, tàu CN-66 có các chức năng chính như: tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn người và phương tiện gặp nạn trên biển; chữa cháy, lai kéo tàu thuyền bị nạn; cung cấp thuốc men sơ cứu người bị nạn; vận chuyển, sơ tán người, tài sản trong các tình huống ứng phó sự cố thiên tai; tham gia huấn luyện, diễn tập và phối hợp xử lý thông tin tìm kiếm, cứu nạn...

PHÚ NAM