Hạ thủy tàu chuyên dụng phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, cửa biển

Các đại biểu thực hiện nghi thức hạ thủy tàu ST288.

Báo cáo tại Lễ hạ thủy, Đại tá Lê Hồng Duy- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Thu cho biết, đây là Tàu ST288 được thiết kế với thân vỏ bằng hợp kim nhôm, chiều dài lớn nhất 29.6m, chiều rộng 7,1m, chiều chìm 1,45m; trang bị 2 máy chính, mỗi máy có công suất 1.650 mã lực, tốc độ lớn nhất 22 hải lý/giờ; bố trí cho 8 thuyền viên và 10 cán bộ làm nhiệm vụ, hoạt động tại vùng song, cửa biển và vùng biển theo cấp tàu biển hạn chế III. Điểm nổi bật của tàu ST288 là hệ thống chữa cháy ngoài tàu gồm 2 tổ bơm độc lập (lưu lượng mỗi tổ bơm là 1.450m3/giờ) cùng 5 súng phun nước và bọt chữa cháy bố trí ở mũi tàu, trên ca-bin và sau lái. Trong đó, 3 súng có chức năng phun nước và bọt, 2 súng trên ca-bin phun nước. Tàu còn có các họng tiếp nước lên bờ, sàn cứu nạn phía đuôi tàu, xuồng công tác và cầu hỗ trợ cứu nạn.

Sau hạ thủy, Tổng Công ty Sông Thu sẽ tiếp tục tập trung nhân lực, phối hợp với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và cơ quan đăng kiểm để hoàn thiện các hạng mục còn lại; kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống động lực, điện, điều khiển, đường ống và trang thiết bị chuyên dụng của tàu.