Ngôi vô địch nữ của Hà Thị Hậu được xác định ngày 21-11, sau chặng cuối Ultra-Trail Cape Town tại Nam Phi.

VĐV Mỹ Abby Hall về nhất nội dung 100 km nữ ở chặng này, trong khi 2 đối thủ còn cơ hội vượt Hà Thị Hậu là Antonina Iushina và Sarah Webster đều không giành chiến thắng.

VĐV Việt Nam giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng mùa giải, nhận 12.000 euro tiền thưởng.

Hà Thị Hậu tiếp tục gây sốt cộng đồng ultra runner Việt Nam. Ảnh: XTERRA

World Trail Majors quy tụ các giải chạy địa hình độc lập ở nhiều quốc gia và tính 2 kết quả tốt nhất của mỗi VĐV để xếp hạng chung cuộc.

Với Hà Thị Hậu, 2 kết quả đó đến từ Hong Kong 100 hồi tháng 1 và Vietnam Mountain Marathon tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai, vào tháng 9.

Tại Hong Kong 100 ngày 24-1, báo chí quốc tế chú ý đến cách Hà Thị Hậu và Veronika Leng của Slovakia kết thúc cuộc đua.

Ở mốc 49 km, Leng còn chậm hơn Hà Thị Hậu 13 phút 57 giây, nhưng đã bắt kịp trong nửa sau đường chạy. 2 VĐV nắm tay nhau qua vạch đích, cùng giành ngôi nhất nữ với thời gian 10 giờ 43 phút 35 giây.

Ngày 19-9, tại Vietnam Mountain Marathon, Hà Thị Hậu về nhất nữ ở nội dung 100 km và xếp thứ hai khi tính cả nam lẫn nữ.

Theo Ban tổ chức, thời gian 12 giờ 54 phút 43 giây là kỷ lục mới của đường đua nữ, nhanh hơn 2 giờ so với lần cô vô địch cùng nội dung này năm 2022.

Trước khi đăng quang World Trail Majors 2026, Hà Thị Hậu từng 2 năm liên tiếp đứng thứ tư nữ ở nội dung CCC thuộc UTMB Mont-Blanc, vào các năm 2023 và 2024.

Theo chuyên trang iRunFar, cô về thứ sáu nội dung nữ tại Western States 100 ở Mỹ năm 2025 với thời gian 17 giờ 23 phút 47 giây, ngay trong lần đầu thi đấu cự ly 100 dặm.

Thử thách tiếp theo của Hà Thị Hậu là Giải vô địch chạy địa hình châu Á - Thái Bình Dương tại Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Tại giải năm 2024 ở Hàn Quốc, cô giành huy chương bạc cá nhân nội dung đường dài nữ.