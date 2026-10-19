Hà Thành trở lại với chuyện tình 'oan gia', cảnh hôn trong trailer gây chú ý

Từ chàng trai si tình đến màn tái hợp khiến khán giả thích thú

Chưa lên sóng, Xóm nhỏ đã tạo nên những cuộc bàn luận vui vẻ nhờ màn gặp lại của Hà Thành và Lê Lưu Ly. Đặc biệt, cảnh hôn giữa hai nhân vật Phong và Trâm trong trailer nhanh chóng khiến người xem liên tưởng đến chuyện tình còn dang dở của họ ở Mùa hè năm ấy.

Trong bộ phim trước, Hà Thành vào vai Tùng Jun thời trẻ, dành tình cảm sâu nặng cho Phương do Lê Lưu Ly thể hiện. Tuy nhiên, người Phương hướng về lại là Khánh, nhân vật do Long Vũ đảm nhận. Bởi vậy, khi thấy Hà Thành và Lê Lưu Ly có tuyến tình cảm trong phim mới, khán giả lập tức trêu rằng Tùng Jun cuối cùng cũng được “đổi vận”.

Hà Thành và Lê Lưu Ly có cảnh hôn gây chú ý. Ảnh: VFC

Thực tế, Mùa hè năm ấy và Xóm nhỏ là hai tác phẩm độc lập, có đường dây câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu phim trước do đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh thực hiện thì phim mới do Bùi Quốc Việt cầm trịch. Dẫu vậy, sự trở lại của những gương mặt quen thuộc cùng cách sắp đặt mối quan hệ mới vẫn khiến người xem hào hứng gọi vui đây là “phần hai”.

Không chỉ có Hà Thành và Lê Lưu Ly, sự xuất hiện của Thùy Dương cũng góp phần làm câu chuyện thêm thú vị. Trong Mùa hè năm ấy, nhân vật Nhi của cô thích Khánh. Sang Xóm nhỏ, Duyên do Thùy Dương đảm nhận lại dành tình cảm cho Phong của Hà Thành.

Từ chỗ yêu mà không được đáp lại, nhân vật của Hà Thành nay đứng giữa những mối quan hệ tình cảm mới. Sự thay đổi này trở thành chất liệu để khán giả bình luận rôm rả, vừa mong chờ chuyện tình Phong – Trâm, vừa nhắc tên “Khánh khổ” với giọng đầy trêu chọc.

Hà Thành có thêm đất diễn với chuyện tình từ đối đầu đến rung động

Với Hà Thành, vai Phong mang đến cơ hội giới thiệu một hình ảnh khác sau Tùng Jun. Nếu chuyện tình trước khiến khán giả nhớ đến sự si tình không được đáp lại, nhân vật mới mở ra hành trình tình cảm có nhiều tương tác hơn: từ xa lạ, va chạm đến thấu hiểu và dần rung động.

Trong Xóm nhỏ, Phong gặp Trâm khi cô gái 19 tuổi rời vòng tay gia đình để tự lập. Không còn là nữ sinh Phương chăm ngoan, học giỏi của Mùa hè năm ấy, nhân vật mới của Lê Lưu Ly bướng bỉnh, nổi loạn và muốn tự bước đi trên đôi chân mình.

Thế nhưng, cuộc sống không dễ dàng như Trâm hình dung. Vừa đến Hà Nội, cô đã gặp một cú lừa, buộc phải bắt đầu lại mọi thứ. Tại xóm trọ nghèo, Trâm gặp Phong. Hai người xa lạ trở thành bạn chung phòng bất đắc dĩ, kéo theo những màn đấu khẩu và đối đầu trước khi dần hiểu nhau.

Thiết lập này hứa hẹn tạo thêm không gian cho Hà Thành thể hiện nhân vật qua cả những tình huống đời thường lẫn các chuyển biến tình cảm. Phong cùng Trâm trải qua khó khăn, để sự gần gũi được hình thành từ chính những va vấp trong cuộc sống.

Màn tái hợp với Lê Lưu Ly vì thế cũng mang đến điều đáng chờ đợi. Sau mối tình một chiều ở tác phẩm trước, cả hai có cơ hội xây dựng một cặp đôi với nhịp tương tác mới, từ những cuộc cãi vã đến khoảnh khắc quan tâm và rung động.

Cảnh hôn xuất hiện trong trailer mới chỉ hé lộ một phần câu chuyện, nhưng đã đủ khiến sự chú ý hướng về Hà Thành. Vai Phong sẽ là dịp để nam diễn viên tạo thêm dấu ấn riêng, đưa khán giả bước ra khỏi ký ức về Tùng Jun để theo dõi một hành trình trưởng thành khác.

NSƯT Hoàng Hải (thứ 2 từ trái sang) trở lại trong phim "Xóm nhỏ".

Chuyện tình trẻ giữa xóm trọ nhiều thương mến

Bên cạnh tuyến tình cảm của Phong và Trâm, Xóm nhỏ còn kể câu chuyện về những người xa quê tìm chỗ đứng giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội.

Xóm trọ nghèo là nơi những con người với hoàn cảnh khác nhau gặp gỡ, va chạm rồi dần gắn bó. Có những tình huống dở khóc dở cười, có nỗi lo cơm áo và cả những lúc người ta tìm thấy sự an ủi từ người vốn chẳng cùng huyết thống.

Theo ê kíp, điểm đặc biệt của phim nằm ở bức tranh đời sống của những người lao động bình dị. Mỗi nhân vật đại diện cho một lát cắt của cuộc sống mưu sinh nơi thành thị, mang theo những khó khăn, mong muốn và cách ứng xử riêng.

Phim không tô hồng cuộc sống, đồng thời dành chỗ cho sự ấm áp trong những điều nhỏ bé: một bữa ăn được san sẻ, lời hỏi han đúng lúc hay sự giúp đỡ âm thầm khi ai đó gặp khó khăn. Trong không gian ấy, chuyện tình của Phong và Trâm gắn với hành trình học cách tự lập, thấu hiểu và có trách nhiệm với người bên cạnh.

Ngoài Hà Thành và Lê Lưu Ly, Xóm nhỏ quy tụ NSƯT Hoàng Hải, Thanh Tú, Hoàng Long, Khánh Linh, Thùy Dương, Trần Bích Thủy, Đình Hưng, Tiến Huy…

Nối sóng Phù sa, phim dự kiến lên sóng lúc 21h từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên VTV1, bắt đầu ngày 21/10. Với riêng Hà Thành, màn trở lại lần này có sẵn một điểm khởi đầu thuận lợi: khán giả đã tò mò về Phong và chờ xem chàng trai từng khiến họ tiếc nuối trong chuyện tình trước sẽ yêu như thế nào ở Xóm nhỏ.