Hà Thành - Lưu Ly có thành cặp đôi ngôn tình mới của phim Việt giờ vàng?

Mùa Hè Năm Ấy đã giúp nhiều diễn viên trẻ được chú ý, trong đó có Hà Thành và Lưu Ly. Nếu Lưu Ly vào vai cô nàng Phương xinh xắn, dễ thương, học giỏi thì Hà Thành làm Tùng Jun, chàng đội trưởng đội bóng rổ kiêm nam vương thanh lịch của trường.

Hai người được bạn bè xem là mảnh ghép hoàn hảo, Tùng Jun cũng thầm thích Phương nhưng tiếc rằng Phương lại dành tình cảm cho cậu bạn Khánh lười học mải chơi. Khi xem Mùa Hè Năm Ấy, nhiều người đã tiếc vì Tùng Jun và Phương phiên bản học sinh chẳng thể thành đôi, dù ngoại hình cực tương xứng.

Sang Xóm Nhỏ, hai nhân vật đã tái ngộ dưới phiên bản khác thú vị không kém, và chắc chắn cuối cùng sẽ có cái kết đẹp. Trong phim đang chiếu, Lưu Ly lại biến hình thành cô nàng bướng bỉnh tên Trâm, vì mâu thuẫn với bố mà bỏ nhà lên Hà Nội, thuê trọ trong một xóm lao động bình dân. Chẳng may bị lừa tiền nên Trâm đành phải chia sẻ căn phòng nhỏ với chàng nhiếp ảnh gia tên Phong.

Màn ở chung bất đắc dĩ tạo nên nhiều tình huống hài hước giữa hai nhân vật, nhưng cũng từ đó mà Trâm cùng Phong không còn hiểu lầm tranh cãi, chẳng còn nhìn đối phương bằng ánh mắt nghi ngờ. Những nỗi cô đơn của Phong hay Trâm dần vơi bớt khi có người kia ở bên chia sẻ.

Có thể nói Xóm Nhỏ là bộ phim bù đắp cho những ai yêu thích Tùng Jun và Phương của Mùa Hè Năm Ấy. Hai diễn viên trẻ vẫn phát huy hết visual sáng bừng của mình, vóc dáng nhỏ nhắn của Lưu Ly đứng bên Hà Thành cao ráo tạo thành size gap đúng chuẩn phim ngôn tình.

Chính vì thế, nhiều người đang suy đoán Hà Thành và Lưu Ly sẽ là cặp đôi được yêu thích của phim giờ vàng VTV, giống như Thanh Sơn - Khả Ngân của 11 Tháng 5 Ngày.