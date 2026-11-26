Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đi qua phường An Khánh, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phân biệt hạ tầng quy hoạch với hạ tầng đã vận hành

Theo định hướng quy hoạch dài hạn, khu vực Hóc Môn - Củ Chi (cũ) được xác định là một trong những cực phát triển đô thị của TPHCM, với các chức năng logistics, trung chuyển hàng hóa và đô thị đại học, gắn với các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TPHCM - Mộc Bài. Hạ tầng kết nối khu vực Tây Bắc đang từng bước được triển khai. Tuyến Metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương, cùng các dự án đường vành đai được kỳ vọng cải thiện khả năng kết nối khu vực với trung tâm thành phố và các địa phương lân cận.

Trong tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM dự kiến gồm 18 tuyến, tổng chiều dài khoảng 961 km. Hiện tuyến Metro số 1 đã đưa vào khai thác. Việc mở rộng mạng lưới giao thông công cộng góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, thúc đẩy giao thông xanh và phát triển đô thị bền vững.

Tuy nhiên, người mua căn hộ tại các cực đô thị đang hình thành cần phân biệt rõ công trình đã vận hành, đang thi công và mới nằm trong quy hoạch. Tiến độ thực tế, khả năng kết nối giao thông công cộng và thời gian di chuyển là những yếu tố cần được tính toán, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng hạ tầng trong tương lai.

Các tiêu chí bên cạnh giá bán

Khi hạ tầng còn trong quá trình xây dựng, giá bán và tiềm năng tăng giá thường là những yếu tố được người mua quan tâm. Tuy nhiên, để đánh giá giá trị sở hữu lâu dài, cần xem xét thêm năm tiêu chí: giá trị sử dụng, chi phí sở hữu, dòng tiền, thanh khoản và sức hút bền vững của khu dân cư.

Tại Diễn đàn Bất động sản 2026 diễn ra giữa tháng 11, TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhận định hạ tầng và quy hoạch tạo ra cơ hội, như việc làm, thu nhập, dòng dân cư và nhu cầu thực mới quyết định sức hấp thụ của thị trường.

Điều này cho thấy một cực đô thị mới không thể chỉ dựa vào các công trình giao thông lớn mà cần hội đủ các điều kiện về việc làm, kết nối, dịch vụ và cộng đồng dân cư thực. Trong đó, giao thông công cộng tạo khả năng kết nối, còn hệ thống tiện ích, dịch vụ và chất lượng không gian sống quyết định khả năng thu hút cư dân lâu dài.

Trong xu hướng phát triển đô thị xanh, các khu dân cư mới cần được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tăng diện tích cây xanh, không gian công cộng và khả năng tiếp cận giao thông công cộng. Đây cũng là những yếu tố người mua cần đánh giá khi xem xét giá trị sử dụng và tiềm năng phát triển của căn hộ.

Tiện ích vận hành trước, hạ tầng bổ sung sau

Căn hộ tại các cực đô thị mới chỉ phát huy lợi thế khi nằm trong khu dân cư có hạ tầng và tiện ích đồng bộ. Nếu trường học, chợ, phòng khám, công viên và các dịch vụ thiết yếu đi vào hoạt động trước khi tuyến metro hoàn thành, cư dân vẫn có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ngay từ khi nhận nhà. Khi các công trình giao thông lớn được đưa vào khai thác, khả năng kết nối sẽ tiếp tục được cải thiện.

Bên cạnh tiện ích thiết yếu, chất lượng không gian xanh, đường đi bộ, khu sinh hoạt cộng đồng và khả năng tiếp cận giao thông công cộng cũng cần được chú trọng. Một khu đô thị có công viên, không gian công cộng và kết nối thuận tiện sẽ góp phần giảm nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân, nâng cao chất lượng sống.

Người mua cũng cần đánh giá năng lực chủ đầu tư, quy mô dự án, tính đầy đủ của pháp lý và tiến độ cấp giấy chứng nhận. Việc tìm hiểu thực tế các dự án đã bàn giao, đặc biệt là chất lượng vận hành và tiến độ cấp giấy chứng nhận, giúp người mua có thêm cơ sở đánh giá khả năng hình thành cộng đồng cư dân ổn định.

Ngoài giá bán, cần tính toán phí quản lý, kinh phí bảo trì và chi phí đi lại trong thời gian hạ tầng chưa hoàn thiện. Phương thức thanh toán theo tiến độ có thể giúp cân đối dòng tiền, nhưng không thay thế việc đánh giá khả năng tài chính và nhu cầu sử dụng thực tế.

Hạ tầng giao thông mở ra cơ hội phát triển cho cửa ngõ Tây Bắc TPHCM, song giá trị lâu dài của căn hộ không chỉ phụ thuộc vào tiến độ metro hay đường vành đai. Khả năng hình thành khu dân cư có tiện ích đồng bộ, không gian xanh, giao thông thuận tiện và chất lượng sống ổn định mới là nền tảng để các cực đô thị mới phát triển theo hướng xanh, bền vững.