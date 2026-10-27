Hạ tầng và hệ điều hành AI: Đủ hai doanh nghiệp mới tự vận hành

Sự kiện “AI trong thực tiễn: Từ hạ tầng đến vận hành” diễn ra tại khách sạn JW Marriott. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mới đây, tại sự kiện "AI trong thực tiễn: Từ hạ tầng đến vận hành" được tổ chức ở Hà Nội, Công ty cổ phần AIZ giới thiệu hệ điều hành doanh nghiệp AI mang tên AIZ BrainOS trước đại diện các doanh nghiệp sản xuất, thương mại điện tử và dịch vụ.

Lớp vận hành đặt trên hạ tầng AI

AIZ BrainOS gồm ba lớp: BrainZ hợp nhất dữ liệu từ ERP, CRM, HRM, IoT và tài liệu thành bộ não chung; AgentZ giao cho AI một vai trò kèm quyền hạn; ColabZ điều phối quy trình giữa người và hệ thống. Nền tảng triển khai được từ cloud, on-premise, edge đến thiết bị.

Ông Vũ Thanh Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị AIZ, cho rằng phần lớn doanh nghiệp hiện mới dừng ở lớp dưới: mua dung lượng xử lý theo token rồi tự xây ứng dụng, mỗi phòng ban một công cụ, hiệu quả dừng lại ở từng cá nhân.

“Doanh nghiệp AI không phải là doanh nghiệp mua nhiều phần mềm AI. Đó là doanh nghiệp có bộ não dữ liệu của riêng mình, nơi nhân sự số và nhân sự thật cùng vận hành trên một nền tảng”, ông Vũ Thanh Thắng nói.

Trợ lý AI chờ được hỏi, nhân sự số nhận việc

Theo ông Vũ Thanh Thắng, phần lớn thứ đang được gọi là ''ứng dụng AI doanh nghiệp'' vẫn là trợ lý cá nhân: Dùng kiến thức chung, chờ người hỏi rồi trả lời, không gắn với vai trò nào và nằm trong ngân sách công nghệ thông tin. Nhân sự số hiểu dữ liệu và quy trình riêng của doanh nghiệp, nhận việc và tự chạy theo sự kiện, có vai trò, quyền hạn, KPI và nhật ký nên thuộc quỹ lương.

Khác biệt này quyết định hạ tầng phía dưới được dùng tới đâu. Trợ lý chỉ tiêu thụ tài nguyên tính toán khi có người gõ câu hỏi; nhân sự số chạy theo sự kiện, làm việc cả ngoài giờ. Trên cùng một cụm máy, mức sử dụng thực tế phụ thuộc vào việc doanh nghiệp đặt lên đó vài trợ lý hay cả một lực lượng lao động số.

Giao việc cho AI đặt ra câu hỏi trách nhiệm. Ông Vũ Thanh Thắng cho rằng vì vậy mỗi nhân sự số phải có phạm vi dữ liệu, quyền thao tác, người duyệt và nhật ký cho từng hành động. Khi dữ liệu liên thông, ranh giới phân quyền chuyển từ phần mềm nguồn sang lớp truy vấn, nên phải rà soát phân quyền trước khi liên thông.

Chủ tịch AIZ, Nghiên cứu sinh, Tiến sĩ Vũ Thanh Thắng trình bày phiên thảo luận. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ba nghiệp vụ chạy trực tiếp

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc AIZ, chạy trực tiếp ba nghiệp vụ: Đọc cảm biến IoT theo thời gian thực và cảnh báo kèm bối cảnh kỹ thuật; tra cứu kho tài liệu vận hành nhà máy-bản vẽ, vật tư, thiết bị, quy trình, để trả về hướng xử lý sự cố; tổng hợp dữ liệu bán hàng đa kênh và chạy các tác vụ lặp lại.

Hai nghiệp vụ đầu chạm vào dữ liệu nhạy cảm: Cảm biến thuộc lớp OT, tài liệu kỹ thuật chứa cấu hình thiết bị. Theo AIZ, mỗi nhân sự số chỉ truy cập danh mục dữ liệu đã được cấp và mọi thao tác đều để lại nhật ký.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc AIZ trình diễn trực tiếp hệ thống BrainOS. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ông Vũ Thanh Thắng chia sẻ về định hướng phát triển của AIZ. (Ảnh: Ban tổ chức)

AIZ BrainOS do đội ngũ trong nước phát triển theo định hướng Make in Vietnam. Theo công ty, phần khó nhất không nằm ở công nghệ mà ở chuẩn hóa dữ liệu và rà soát phân quyền, phần không mua được kèm hạ tầng.