Nghịch lý cung - cầu và chu kỳ tái định giá tỷ đô

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là sự trỗi dậy của mô hình phát triển đô thị gắn liền với giao thông công cộng (TOD), thị trường bất động sản đang chứng kiến một quy luật tất yếu: sự dịch chuyển vùng.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, quy luật "ly tâm đô thị" từng diễn ra tại các siêu đô thị như Tokyo (Nhật Bản), Singapore hay Bangkok (Thái Lan) đang tái hiện rõ nét tại TP.HCM. Khi vùng lõi trung tâm lịch sử trở nên quá tải và neo ở mức giá trần, hạ tầng đi trước sẽ dẫn lối dòng dân cư và dòng tiền thông minh tìm đến những cực tăng trưởng mới.

Trong làn sóng dịch chuyển, khu tây TP.HCM nổi lên như "tọa độ vàng" nhờ giữ được "vùng trũng định giá" sát giá trị thực. Ảnh: Nam Giang

Cú hích lớn nhất đưa khu tây bước vào chu kỳ tái định giá toàn diện chính là gói đầu tư công 150.000 tỷ đồng cùng làn sóng phát triển đô thị gắn liền giao thông công cộng. Khi các đại dự án như Vành Đai 3, Vành Đai 2 khép kín, mở rộng Quốc lộ 1A, cải tạo kênh Tham Lương và đặc biệt là tuyến Metro số 3A (Bến Thành - Tân Kiên) dần hiện hữu, "khoảng cách địa lý" được xóa nhòa bằng "khoảng cách thời gian" chỉ 15 - 20 phút di chuyển vào lõi Quận 1.

Cộng hưởng với Cụm y tế chuyên sâu Tân Kiên 74ha, khu vực này đang thu hút hàng chục ngàn chuyên gia, bác sĩ và kích hoạt làn sóng dịch chuyển của thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, báo cáo nghiên cứu thị trường mới đây của CBRE, thị trường căn hộ khu tây đang đối mặt với một "nghịch lý cốt lõi": Sức mua lớn, nhưng nguồn cung căn hộ cao cấp (Grade A) lại gần như vắng bóng, chỉ chiếm vỏn vẹn 5 - 7% tổng lượng cung toàn thị trường. Hơn 90% rổ hàng hiện hữu tại đây là các chung cư trung cấp đã cũ (được cấp phép từ 5 - 10 năm trước), thiếu hụt chỗ đậu xe ô tô (tỷ lệ chỉ đạt 15 - 20%) và không đáp ứng được tiêu chuẩn vận hành quốc tế hay tiện ích chăm sóc sức khỏe (Wellness).

Trái ngược với nguồn cung hạn chế, nhu cầu sở hữu không gian sống sang trọng, an ninh biệt lập và có chỗ đậu xe định danh từ tầng lớp tinh hoa tại chỗ, đặc biệt là thế hệ trẻ và đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành lại bức thiết. Sự chênh lệch này tạo ra lợi thế cho các dự án căn hộ cao cấp, tinh gọn chuẩn boutique xuất hiện đúng thời điểm. Giới chuyên gia nhận định, giai đoạn 2026 - 2031 sẽ là chu kỳ tái định giá toàn diện của bất động sản khu tây với biên độ kỳ vọng tăng 30 - 40%, khi các dự án hạ tầng lớn lần lượt hoàn thiện và đi vào vận hành.

Đối với các nhà đầu tư cá nhân, khu tây hiện đang sở hữu “giá trị thực” hấp dẫn. Việc lựa chọn các dòng sản phẩm căn hộ cao cấp có pháp lý rõ ràng, vị trí chiến lược đón đầu hạ tầng và tích hợp tiện ích Wellness 5 sao sẽ là điểm trú ẩn tài tài sản bền vững, mang lại tỷ suất sinh lời vượt trội và tính thanh khoản thứ cấp nhanh chóng.

The Westique Residences - bổ sung nguồn cung căn hộ cao cấp tại khu tây

Nổi bật giữa vùng lõi tây TP.HCM, dự án The Westique Residences ra đời như một biểu tượng Boutique Luxury độc bản, đặt nền móng cho chuẩn mực sống cao cấp tại khu vực.

Được thiết kế chuyên biệt cho thế hệ tinh hoa cơ hữu tại khu vực, The Westique Residences giải quyết trọn vẹn những trăn trở của nhà phố truyền thống bằng hệ thống an ninh đa lớp, bãi đậu xe định danh thông minh và tổ hợp tiện ích Wellness 5 sao khép kín.

Sở hữu vị trí chiến lược kết nối trực tiếp các trục huyết mạch như Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương và sát cận tuyến Metro 3A, dự án mang lợi thế kết nối đồng thời vẫn giữ trọn không gian riêng tư, biệt lập. Ảnh phối cảnh

Không chỉ là một chốn an cư cao cấp, dự án The Westique Residences còn có tiềm năng tăng trưởng. Với số lượng giới hạn, dự án đón dòng tiền của tệp khách hàng sở hữu tiềm lực tài chính mặt hàng đầu.

Những tiện ích toàn diện góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống theo chiều sâu. Ảnh phối cảnh

Sự hiện diện của những công trình biểu tượng như dự án The Westique Residences không chỉ tăng sức hút mà còn góp phần mở ra kỷ nguyên mới cho thị trường căn hộ hạng sang tại cửa ngõ phía tây TP.HCM.