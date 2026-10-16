Hạ tầng TP.HCM mở rộng kết nối với các trung tâm kinh tế ASEAN

Trong tiến trình hội nhập khu vực, hạ tầng giao thông và logistics giữ vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của các đô thị lớn. Với vị thế là trung tâm kinh tế của khu vực phía Nam, TP.HCM đang đẩy mạnh đầu tư các công trình đầu mối, trục giao thông liên vùng và hệ thống cảng biển nhằm nâng cao khả năng kết nối giữa các khu vực sản xuất, trung tâm logistics và thị trường quốc tế.

Các dự án giao thông liên vùng góp phần rút ngắn hành trình vận chuyển, tăng khả năng kết nối giữa cảng biển, khu công nghiệp và cửa khẩu.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết thành phố giữ vai trò hạt nhân trong liên kết, phát triển vùng đô thị đặc biệt, phù hợp với vai trò trung tâm và cực tăng trưởng của vùng.

Do đó, việc hoàn thiện hạ tầng đa phương thức được kỳ vọng giúp kết nối thông suốt chuỗi sản xuất, vận tải từ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ra thế giới, đồng thời tăng cường liên kết với các trung tâm tài chính, thương mại lớn của ASEAN như Singapore, Kuala Lumpur và Bangkok.

Hạ tầng đồng bộ còn góp phần giảm áp lực cho khu vực trung tâm, hình thành các hành lang logistics liên vùng chất lượng cao, tạo điều kiện tiếp nhận dòng dịch chuyển chuỗi cung ứng công nghệ cao trong khu vực.

Trong giai đoạn 2026-2030, TP.HCM tập trung triển khai nhiều dự án hạ tầng có quy mô lớn. Đáng chú ý là Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư 128.873 tỷ đồng.

Cảng biển và hệ thống logistics giữ vai trò quan trọng trong kết nối hàng hóa từ TP.HCM với thị trường khu vực và quốc tế.

Theo Sở Xây dựng, dự án đã được UBND thành phố chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 11/4/2026, khởi công trong năm 2026. Cảng được định hướng tiếp nhận tàu mẹ trọng tải đến 24.000 TEU, tạo cơ sở nâng cao năng lực trung chuyển hàng hóa quốc tế.

Cùng với đó, dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ, giai đoạn 1, có tổng mức đầu tư 50.820 tỷ đồng, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công vào tháng 7/2026. Tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến đường Vành đai 3 dài 6km, mặt cắt ngang 60m, có tổng mức đầu tư 8.720 tỷ đồng, cũng nằm trong danh mục các công trình kết nối quan trọng.

Ở mạng lưới đường bộ, Vành đai 3 TP.HCM được tập trung thi công để hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026. Thành phố đồng thời chuẩn bị đầu tư đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn - Phú Lợi với tổng mức đầu tư 29.500 tỷ đồng. Đối với Vành đai 4, các đoạn Sông Sài Gòn - Kênh Thầy Cai và Tóc Tiên - Châu Pha đã khởi công ngày 28/9/2026 theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài được định hướng tăng cường kết nối giao thương với Campuchia và tiểu vùng Mekong.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài dài 50km, trong đó đoạn qua TP.HCM dài 26,3km, có tổng mức đầu tư 19.803 tỷ đồng, được định hướng trở thành tuyến giao thương quan trọng trên hành lang xuyên Á, kết nối Campuchia và tiểu vùng sông Mekong. Các tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Hồ Tràm - sân bay Long Thành cùng những dự án cầu kết nối Đồng Nai, khu vực Cần Giờ và các địa phương lân cận tiếp tục mở rộng mạng lưới liên kết vùng.

Bên cạnh các dự án cảng biển và cao tốc, việc mở rộng quốc lộ 1, nâng cấp quốc lộ 22, quốc lộ 13 và xây dựng quốc lộ 50B được kỳ vọng cải thiện khả năng lưu thông giữa TP.HCM với các địa phương lân cận.

Theo định hướng của Sở Xây dựng, hệ thống hạ tầng đồng bộ sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao sức hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và tạo điều kiện để thành phố tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Trong bối cảnh các trung tâm kinh tế ASEAN tăng cường liên kết thương mại, sản xuất và logistics, việc đầu tư các công trình giao thông không đơn thuần nhằm giải quyết nhu cầu đi lại trong đô thị. Đây còn là bước chuẩn bị để TP.HCM nâng cao năng lực kết nối hàng hóa, mở rộng quan hệ kinh tế và tăng sức cạnh tranh trong mạng lưới đô thị khu vực.