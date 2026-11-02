Hạ tầng Tây Hồ Tây chuyển mình, gia tăng sức hút cho Hanoi Signature by Swiss-Belhotel

Hạ tầng nghìn tỷ tái định hình diện mạo Tây Hồ Tây

Trên bản đồ hạ tầng phía Tây Bắc Thủ đô, trục Dương Đình Nghệ – Nguyễn Văn Huyên – Tây Hồ Tây đang chứng kiến những bước chuyển quan trọng, với hàng loạt công trình giao thông được đầu tư, hoàn thiện. Những tuyến đường mới không chỉ gia tăng năng lực kết nối mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo thêm động lực nâng tầm giá trị bất động sản dọc trục Nguyễn Văn Huyên.

Tuyến Vành đai 2.5 đoạn Nguyễn Văn Huyên – Dương Đình Nghệ dài khoảng 2km, rộng 40–50m khi hoàn thiện sẽ tăng cường kết nối từ Hanoi Signature by Swiss-Belhotel tới các trung tâm kinh tế, thương mại sôi động phía Nam Thủ đô. Ở hướng ngược lại, việc hoàn thiện 582m cuối cùng của đoạn tuyến Nguyễn Văn Huyên – Ciputra khoảng 3,5km giúp rút ngắn hành trình tới Tây Hồ Tây còn khoảng 5–10 phút, mở rộng khả năng tiếp cận hệ sinh thái giáo dục, thương mại và dịch vụ quốc tế.

Hanoi Signature by Swiss-Belhotel đón sóng thăng hạng từ trục hạ tầng Nguyễn Văn Huyên

Song hành cùng hạ tầng giao thông, không gian công cộng cũng được nâng tầm. Công viên Nghĩa Đô sau đợt cải tạo trị giá 61 tỷ đồng đã mở cửa trở lại đầu năm 2026 với diện mạo khang trang, hiện đại hơn, nâng cao chất lượng cảnh quan và trải nghiệm thư giãn cho cư dân. Việc công viên được lựa chọn tổ chức bắn pháo hoa dịp Trung thu tháng 9 vừa qua còn đánh dấu sự chuyển mình thành điểm hẹn văn hóa, lễ hội, góp phần nâng tầm hạ tầng trải nghiệm đô thị.

Hạ tầng trải nghiệm được nâng cấp góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường sống đô thị.

Tây Hồ Tây đồng thời đang định hình diện mạo một trung tâm đô thị quốc tế mới, với sự hội tụ của các thương hiệu khách sạn, văn phòng và thương mại cao cấp. Tháng 10/2026 ghi nhận sự vận hành của khách sạn Shilla Monogram Hanoi và tòa tháp văn phòng IFC Hanoi.

Ở lĩnh vực thương mại, Hanoi Takashimaya S.C vừa cất nóc tháng 9/2026, dự kiến khai trương cuối năm 2027. Cùng Lotte Mall Tây Hồ, những tổ hợp này đang hoàn thiện hệ sinh thái mua sắm, giải trí cao cấp. Sự hiện diện ngày càng rõ nét của các công trình quốc tế cùng mặt bằng giá bất động sản hạng sang duy trì ở mức cao tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của khu vực.

Tọa lạc tại điểm giao thoa giữa lõi nội đô hiện hữu và trục phát triển Tây Hồ Tây, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel sở hữu lợi thế kép: thừa hưởng những giá trị đã định hình của khu vực trung tâm, đồng thời đón nhận dư địa tăng trưởng từ hạ tầng và hệ sinh thái đô thị đang hoàn thiện, tạo nền tảng củng cố giá trị bất động sản dài hạn.

Sức hút căn hộ đập thông trên trục đường Nguyễn Văn Huyên thăng hạng

Khi những tâm điểm đô thị được kết nối thuận tiện hơn, người lựa chọn an cư tại Hà Nội Signature by Swiss-Belhotel cũng có thêm điều kiện để dung hòa những mong muốn tưởng chừng khó hội tụ: một chốn về bình yên giữa lòng thành phố, một cuộc sống rộng mở với công việc, giao lưu và những trải nghiệm thời thượng.

Đó là những doanh nhân, người thành đạt đã quen với lịch trình bận rộn, coi trọng thời gian và có yêu cầu rõ ràng về nơi sống. Họ muốn buổi sáng thức dậy trước màu xanh cây lá, thong thả thưởng trà trong không gian riêng tư; khi bước ra ngoài, vẫn thuận tiện đến văn phòng, gặp gỡ đối tác hay đưa gia đình tận hưởng những điểm đến mới.

Tại Hà Nội Signature by Swiss-Belhotel, sự thư thái hiện diện ngay trong không gian sống, còn nhịp sống sôi động luôn trong tầm kết nối.

Mong muốn ấy cũng định hình cách họ lựa chọn diện tích căn hộ. Với những gia đình đã quen sống rộng rãi, một nơi ở xứng tầm cần đủ chỗ cho phòng khách tiếp đón bạn hữu, bàn ăn sum họp nhiều thế hệ, phòng làm việc yên tĩnh và khoảng riêng của từng thành viên. Nhu cầu vì thế có thể lên tới 300–400 m² trên cùng một mặt sàn, để mọi sinh hoạt được kết nối liền mạch mà vẫn giữ sự riêng tư.

Tại Hà Nội Signature by Swiss-Belhotel, giải pháp đập thông căn hộ đang nhận được sự quan tâm của những khách hàng tìm kiếm không gian sống theo nhu cầu riêng. Khả năng mở rộng diện tích giúp họ chủ động sắp đặt tổ ấm, đưa những thói quen, sở thích và nếp sinh hoạt gia đình vào từng không gian. Giữa lõi nội đô, để đồng thời tìm thấy diện tích rộng rãi trên một mặt sàn, khoảng xanh ngay trước mắt và hệ tiện ích phong phú trong tầm di chuyển thuận tiện là một bài toán khó.

Hà Nội Signature by Swiss-Belhotel mang đến một lời giải đáng chú ý khi hội tụ nhiều lợi thế tại số 6 Nguyễn Văn Huyên.

Đặc biệt, quỹ căn “Bảo vật xanh của phố phường Hà thành” mở tầm nhìn trực diện tới khoảng xanh 14,4 ha của Công viên Nghĩa Đô và Bảo tàng Dân tộc học. Qua khung cửa, những tán cây và sắc trời trở thành một phần nhịp sống mỗi ngày. Trong tương lai, nếu Công viên Nghĩa Đô tiếp tục được lựa chọn tổ chức pháo hoa cho các sự kiện cộng đồng, những căn hộ trong quỹ này chính là khán đài thượng hạng của chốn sống danh gia — nơi gia đình quây quần thưởng lãm bầu trời rực rỡ trong sự riêng tư.