Hạ tầng số mở lối sinh kế cho người dân xã đảo Tam Hải

Báo cáo viên Trường Cao đẳng Đà Nẵng tập huấn mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI”.

Từ cửa hàng nhỏ đến thói quen kinh doanh số

Tại xã đảo Tam Hải (TP Đà Nẵng), chuyển đổi số đang từng bước đi vào đời sống thông qua những hoạt động thiết thực, gắn với nhu cầu của người dân. Từ việc sử dụng điện thoại để theo dõi doanh thu, quản lý cửa hàng đến nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ trong công việc, các giải pháp số đang mở ra hướng tiếp cận mới cho người dân vùng ven biển.

Ngày 16/10, UBND xã Tam Hải tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh. Tại các buổi hướng dẫn, người dân được hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng Sapo S1A, S2A trên điện thoại để ghi chép, theo dõi doanh thu và quản lý hoạt động kinh doanh.

Hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương thức ghi chép truyền thống, các hộ kinh doanh có thể từng bước cập nhật thông tin, kiểm soát doanh thu và theo dõi hoạt động buôn bán thuận tiện hơn. Việc tiếp cận công cụ số từ những nhu cầu cụ thể giúp người dân làm quen với công nghệ ngay trong công việc hằng ngày, không đòi hỏi phải đầu tư hệ thống phức tạp.

Đối với địa bàn xã đảo, nơi sinh kế của người dân gắn với hoạt động kinh doanh, dịch vụ và kinh tế biển, việc đưa công nghệ vào quản lý kinh doanh có ý nghĩa thiết thực. Khi người dân biết lựa chọn và sử dụng công cụ phù hợp, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ mà trở thành phương thức hỗ trợ công việc, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý.

Thời gian tới, UBND xã Tam Hải tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các cửa hàng, hộ kinh doanh sử dụng công cụ số phù hợp với điều kiện thực tế; khuyến khích người dân chủ động tiếp cận công nghệ, từng bước hình thành thói quen quản lý trên môi trường số. Đây cũng là nền tảng để thúc đẩy hoạt động thương mại theo hướng minh bạch, hiện đại, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Cùng với hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, xã Tam Hải còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị.

Theo đó, ngày 29/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hải tổ chức tập huấn mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI”, hướng dẫn cán bộ Mặt trận, đoàn thể và lực lượng nòng cốt ở khu dân cư sử dụng trí tuệ nhân tạo trong soạn thảo văn bản, xây dựng nội dung tuyên truyền, xử lý thông tin. Hoạt động góp phần nâng cao năng lực số, từng bước đổi mới phương thức làm việc ở cơ sở.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hải ra mắt mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận ý kiến của nhân dân”, tạo thêm kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về đời sống dân sinh, môi trường, an ninh trật tự và hoạt động quản lý tại địa phương. Các ý kiến được tiếp nhận, phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, đồng thời theo dõi quá trình giải quyết. Qua đó, công nghệ số không chỉ hỗ trợ xử lý công việc mà còn góp phần tăng cường tương tác giữa người dân với chính quyền và Mặt trận

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng cho hay, nhà trường vừa tổ chức tập huấn nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong công tác quản lý, làm việc tại xã Tam Hải.

Đồng hành chuyển đổi số cho các tiểu thương và hộ kinh doanh trên địa bàn xã Tam Hải.

Theo PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, thời gian tới, Trường Cao đẳng Đà Nẵng sẽ kết hợp với xã Tam Hải mở các lớp đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, trang bị kỹ năng nghề cho người dân, qua đó góp phần phát triển kinh tế địa phương. Bởi việc kết hợp nâng cao kỹ năng số với đào tạo nghề có ý nghĩa quan trọng đối với một địa bàn đang tìm hướng phát huy lợi thế kinh tế biển và du lịch.

Từ góc độ đào tạo nghề, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh cho rằng, việc đưa công nghệ, AI và chuyển đổi số đến cơ sở cần gắn với nhu cầu thực tế của địa phương, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực cho người học và người sử dụng.

"Khi được trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp, người dân có thêm điều kiện ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và tìm kiếm cơ hội việc làm", PGS.TS Vũ Thị Phương Anh chia sẻ.

Gắn hạ tầng số với động lực phát triển kinh tế biển

Tháng 6/2026, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Hải, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương thời gian qua.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Hải. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Nhấn mạnh tiềm năng cảnh quan biển, danh thắng quốc gia Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa, hệ sinh thái biển phong phú và văn hóa làng chài đặc sắc, Bí thư Thành ủy định hướng Tam Hải không chỉ là địa bàn cần được quan tâm đầu tư mà còn là một cực phát triển quan trọng trong không gian kinh tế biển, du lịch sinh thái biển đảo và bảo tồn sinh thái của Đà Nẵng.

Để hiện thực hóa định hướng này, thành phố yêu cầu địa phương đẩy nhanh công tác quy hoạch, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa; đồng thời hỗ trợ ngư dân phát triển khai thác, nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, gắn với dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến thủy sản và du lịch trải nghiệm...

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại buổi làm việc với Thường vụ Đảng ủy xã Tam Hải. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Cũng tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, Tam Hải cần xác định rõ lợi thế, xây dựng định hướng phát triển phù hợp, trong đó trọng tâm là du lịch gắn với kinh tế biển và nuôi trồng thủy sản. Công tác quy hoạch phải bảo đảm đồng bộ với quy hoạch chung của thành phố, tính toán đầy đủ tác động của các dự án đến đời sống người dân, môi trường và mục tiêu phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu tập trung tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng giao thông, bố trí nhân lực chuyên môn và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở... Đồng thời khẩn trương xây dựng, cập nhật quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình mới; rà soát, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.