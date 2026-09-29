Hạ tầng số công cần gắn với an toàn, tin cậy và kết nối kinh tế

Hội thảo do ông Ajay Bhushan Pandey, Phó Chủ tịch phụ trách Giải pháp đầu tư của AIIB điều phối, với sự tham gia của các diễn giả đến từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, hạ tầng số.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tham gia thảo luận về vai trò của hạ tầng số công đối với khả năng chống chịu của các nền kinh tế

Từ kinh nghiệm của Hong Kong, ông Paul Chan Mo Po, Bộ trưởng Tài chính, đề cập các điều kiện để sáng kiến số đi từ thử nghiệm tới triển khai ở quy mô lớn, trong đó có khuôn khổ pháp lý, đầu tư hạ tầng, huy động vốn tư nhân và cơ chế thử nghiệm chính sách. Bà Ana Nakashidze, Tổng Giám đốc AzerTelecom và CaspiLink, tập trung vào mạng cốt lõi, kết nối xuyên biên giới, khả năng dự phòng và thu hút nguồn vốn dài hạn cho hạ tầng số. Trong khi đó, ông Pramod Varma, Đồng sáng lập kiêm Kiến trúc sư trưởng Networks for Humanity, nhấn mạnh đến vai trò của thiết kế mang tính hệ thống, tiêu chuẩn mở, khả năng liên thông, quản trị và các điều kiện cần thiết trước khi mở rộng đầu tư DPI.

Phát biểu tại Hội thảo, từ góc độ ngân hàng trung ương, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh chia sẻ về vai trò của thanh toán số, định danh điện tử và dữ liệu tin cậy trong mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính. Phó Thống đốc nhấn mạnh khả năng chống chịu của hệ thống không chỉ được thể hiện ở tốc độ hay mức độ số hóa, mà còn ở mức độ an toàn, tin cậy và khả năng duy trì hoạt động trong những thời điểm khó khăn. Theo đó, giá trị của DPI không nằm ở từng nền tảng riêng lẻ, mà ở sự kết nối đồng bộ giữa định danh, dữ liệu, thanh toán và dịch vụ tài chính.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tham gia thảo luận về vai trò của hạ tầng số công đối với khả năng chống chịu của các nền kinh tế

Ở góc độ khu vực, Phó Thống đốc cho rằng một trong những cơ hội quan trọng là biến “kết nối số” thành “kết nối kinh tế” thực chất hơn. Phó Thống đốc nhấn mạnh rằng kết nối khu vực chỉ có thể mở rộng bền vững khi đi cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và sự bổ trợ giữa khu vực công và khu vực tư nhân. Trong đó, khu vực công có vai trò xây dựng khuôn khổ, tiêu chuẩn và cơ chế giám sát; khu vực tư nhân đóng góp công nghệ, đổi mới và khả năng mở rộng dịch vụ.

Phó Thống đốc cũng đề nghị AIIB tiếp tục phát huy vai trò trong ba lĩnh vực: tăng cường chia sẻ tri thức và kết nối kinh nghiệm giữa các thành viên; hỗ trợ ngay từ giai đoạn chuẩn bị để chuyển các chiến lược số thành những chương trình có cấu trúc rõ ràng, có khả năng đầu tư; đồng thời cung cấp tài chính và huy động thêm nguồn lực, nhất là vốn tư nhân. Qua đó, AIIB có thể hỗ trợ các nền kinh tế thành viên đưa các sáng kiến số từ ý tưởng và thử nghiệm sang triển khai ở quy mô lớn, góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế và phát triển bền vững.