Hạ tầng nước Sài Gòn (SII) vẫn lỗ gần 21 tỷ đồng sau 9 tháng

CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (mã ck: SII) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 và 9 tháng đầu năm.

Doanh thu nước sạch quý III tăng

Theo đó, trong quý III/2026, SII ghi nhận doanh thu thuần gần 82 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ doanh thu cung cấp nước sạch tăng. Giá vốn hàng bán ở mức hơn 73 tỷ đồng, trong đó giá vốn cung cấp nước sạch tiếp tục tăng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng giảm 9%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 3%. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, SII lỗ ròng hơn 9 tỷ đồng trong quý III, trong khi cùng kỳ năm 2025 lỗ hơn 6,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, SII ghi nhận doanh thu thuần đạt 235,8 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ doanh thu cung cấp nước sạch, đạt gần 226 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán ở mức hơn 217 tỷ đồng, tăng 6%.

Nhờ doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn, lợi nhuận gộp của SII đạt 18,5 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 54,3 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính được tiết giảm mạnh, còn hơn 56,2 tỷ đồng, giảm 41%. Chi phí bán hàng cũng giảm 10%, xuống gần 11 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm chi phí nhân viên. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6%, lên gần 27 tỷ đồng.

Kết quả, SII lỗ ròng 20,5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, dù mức lỗ đã thu hẹp so với gần 30 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tài sản giảm, vốn chủ sở hữu còn hơn 1.454 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SII đạt hơn 2.850 tỷ đồng, giảm gần 3% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn còn hơn 838 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của SII ở mức hơn 1.396 tỷ đồng, giảm 3,6%. Mức giảm chủ yếu đến từ các khoản phải trả dài hạn khác và khoản vay, nợ thuê tài chính dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.454 tỷ đồng, giảm khoảng 2% so với đầu năm.