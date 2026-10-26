Hạ tầng nước Sài Gòn (SII) tăng doanh thu nước sạch nhưng vẫn lỗ, nợ vay hơn 812 tỷ đồng

Doanh thu nước sạch tăng, lợi nhuận quý III vẫn âm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Đầu tư Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) ghi nhận doanh thu thuần đạt 81,68 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động cung cấp nước sạch, lĩnh vực đóng góp phần lớn doanh thu của doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh thu từ mảng nước sạch đạt 78,96 tỷ đồng trong quý III, tăng 16,62% so với mức 67,71 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Mảng thi công, cung cấp và lắp đặt thiết bị ngành nước ghi nhận doanh thu 2,70 tỷ đồng, giảm 29,04%. Trong khi đó, doanh thu bán hàng hóa đạt gần 15,92 triệu đồng, không đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu.

Kết quả kinh doanh của SII trong quý III/2026.

Nhờ doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp quý III đạt 8,64 tỷ đồng, cao gấp 3,63 lần cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp theo đó tăng từ 3,33% lên khoảng 10,58%.

Trong quý III, doanh thu tài chính của doanh nghiệp giảm 31,01%, xuống còn 17,25 tỷ đồng, so với 25,01 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính lên tới 19,34 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 16 tỷ đồng.

Keets quả, SII ghi nhận lỗ sau thuế 6,1 tỷ đồng trong quý III/2026, cao hơn mức lỗ 5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khoản lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ lên tới 9,02 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của SII đạt 235,88 tỷ đồng, tăng 9,29% so với cùng kỳ năm trước. SII báo lỗ sau thuế 20,57 tỷ đồng, giảm 28,91% so với mức lỗ 28,94 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 27,13 tỷ đồng, so với mức lỗ 34,18 tỷ đồng cùng kỳ.

Nợ vay hơn 812 tỷ đồng, tiền mặt chỉ còn hơn 30 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn của SII đạt 812,87 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn là 317,01 tỷ đồng, bao gồm khoản vay 233 tỷ đồng từ công ty mẹ DNP và 84,01 tỷ đồng nợ dài hạn đến hạn trả. Vay dài hạn còn 495,86 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến các khoản vay tại ngân hàng và các bên tài trợ vốn.

Áp lực nợ vay còn thể hiện qua chi phí lãi vay thực tế đã thanh toán trong 9 tháng lên tới 79,81 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 26,39 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Khoản tiền này lớn hơn đáng kể lợi nhuận gộp 18,51 tỷ đồng mà doanh nghiệp tạo ra trong cùng kỳ.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 48,98% tổng nguồn vốn, trong khi vốn chủ sở hữu chiếm 51,02%.

Nợ ngắn hạn tăng 31,15%, từ 501,21 tỷ đồng lên 657,36 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân là khoản phải trả đối tác Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. trị giá 154,35 tỷ đồng được chuyển từ dài hạn sang ngắn hạn. Trong khi đó, nợ dài hạn giảm 21,98%, xuống còn 738,77 tỷ đồng.

Tại cuối tháng 9, tổng tài sản ngắn hạn của SII đạt 867,09 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn ở mức 657,36 tỷ đồng. Hệ số thanh toán hiện hành đạt khoảng 1,32 lần. Tuy nhiên, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 30,03 tỷ đồng, tương ứng khoảng 1,05% tổng tài sản.

Đáng chú ý, phần lớn tài sản ngắn hạn nằm ở các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, với giá trị 776,58 tỷ đồng, tương đương gần 89,56% tài sản ngắn hạn. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản này chủ yếu là cho vay và hỗ trợ vốn đối với đối tác, doanh nghiệp liên quan, trong đó có Đầu tư và Phát triển Ana, Cấp nước Sài Gòn - Pleiku, Đầu tư T&D Việt Nam và VII Land.

Riêng khoản hỗ trợ vốn tại Cấp nước Sài Gòn - Pleiku đang được trích lập dự phòng 61,48 tỷ đồng. Điều này đặt ra yêu cầu theo dõi khả năng thu hồi các khoản cho vay, bởi chất lượng và tính thanh khoản của những tài sản này có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ đến hạn.

SII cũng gia tăng đầu tư vào lĩnh vực cấp thoát nước thông qua khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước, đồng thời đẩy mạnh chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên 27,69 tỷ đồng, tập trung vào các dự án mở rộng mạng lưới cấp nước Củ Chi và cải tạo hệ thống nước tại Pleiku.

Đối với các công ty liên kết, SII nắm giữ 49% vốn tại CTCP Cấp Nước Sài Gòn - Pleiku, 30% tại CTCP Đầu tư Xây dựng Cấp thoát Nước Sơn Thạnh và 36,1% tại CTCP Cấp thoát Nước Bình Phước. Đáng chú ý, khoản đầu tư vào Cấp thoát Nước Bình Phước được ghi nhận trong năm 2026, với giá gốc 172,2 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, SII phát sinh nhiều giao dịch với các bên liên quan, trong đó đáng chú ý là các khoản hỗ trợ vốn và giao dịch với các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái DNP. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2026, chi phí lãi vay phải trả phát sinh với CTCP Đầu tư Ngành nước DNP ở mức hơn 6 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức hơn 18,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2026, SII ghi nhận khoản phải trả hỗ trợ vốn gốc cho DNP ở mức 233 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Trong khi đó, khoản lãi phải trả liên quan đến hỗ trợ vốn tăng từ hơn 24,5 tỷ đồng lên gần 36,7 tỷ đồng. Như vậy, tổng dư nợ hỗ trợ vốn gốc và lãi phải trả cho DNP đạt gần 269,7 tỷ đồng vào cuối kỳ. Đây là khoản công nợ đáng chú ý trong quan hệ tài chính giữa SII và công ty mẹ.

Bên cạnh đó, SII còn phát sinh giao dịch với một số doanh nghiệp liên quan khác. Trong 9 tháng đầu năm, công ty thanh toán hơn 1 tỷ đồng tiền hàng hóa, dịch vụ cho CTCP Thiết bị và Công nghệ Eco Việt Nam; đồng thời ghi nhận các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ với CTCP DNP Wapaco và CTCP Nhựa Đồng Nai Miền Trung. Tại ngày 30/9/2026, khoản phải trả CTCP Thiết bị và Công nghệ Eco Việt Nam là hơn 1 tỷ đồng, trong khi khoản phải trả CTCP DNP Hawaco Miền Nam ở mức hơn 460 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, SII có khoản phải thu hỗ trợ vốn từ CTCP Cấp Nước Sài Gòn - Pleiku gần 108 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026, giảm so với hơn 112,7 tỷ đồng đầu năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã trích lập dự phòng nợ khó đòi gần 61,5 tỷ đồng cho khoản phải thu này. Diễn biến trên cho thấy bên cạnh các khoản hỗ trợ vốn trong hệ sinh thái doanh nghiệp, SII cũng cần theo dõi khả năng thu hồi công nợ và hiệu quả sử dụng vốn tại các đơn vị liên quan.

Về cơ cấu cổ đông, CTCP Đầu tư Hạ tầng nước Sài Gòn (SII) hiện có vốn điều lệ 645,2 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Đầu tư Ngành nước DNP nắm giữ 50,61% vốn điều lệ, Manila Water và VIAC (No.1) Limited Partnership sở hữu tổng cộng 48,9% vốn điều lệ, trong đó Manila Water nắm giữ 38%. Về hoạt động đầu tư, tại ngày 30/9/2026, SII có 4 công ty con và 3 công ty liên kết, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch. Trong nhóm công ty con, SII sở hữu 100% vốn tại CTCP Cấp thoát Nước Củ Chi; 90% tại CTCP Cấp nước Sài Gòn Đan Kia; 77,33% tại CTCP Nước Sài Gòn - An Khê và 51% tại CTCP Cấp Thoát Nước Gia Lai. Các khoản đầu tư này giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động tại TP.HCM, Lâm Đồng và Gia Lai.