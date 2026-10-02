'Hạ tầng mềm' cho xã hội phát triển

Tại cuộc tiếp xúc cử tri mới đây, một lãnh đạo Bộ Công an đánh giá tình hình an ninh, trật tự tại TP HCM đã chuyển biến tích cực so với khoảng 10 năm trước. Nhiều năm trước, người dân ra đường thường lo ngại cướp giật, tội phạm đường phố, côn đồ manh động.

Nay đã hoàn toàn khác, người dân đi sớm, về khuya cũng không còn sợ hãi, lo lắng do cướp giật trên đường phố giảm mạnh. Tội phạm hoạt động theo băng nhóm, có tổ chức cũng giảm. Những người chấp hành xong án tù, cải tạo trở về nhưng tiếp tục tái phạm; các loại tội phạm chuyên nghiệp, có quy luật, tính toán trước, sử dụng vũ khí nóng và gây hậu quả nghiêm trọng… cũng ngày càng ít.

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, theo thống kê mới nhất, số người nghiện ma túy trên cả nước nói chung và tại TP HCM nói riêng đang có xu hướng giảm, kéo theo nguồn cung giảm. TP HCM là một trong 22/34 tỉnh, thành đăng ký thực hiện mục tiêu xây dựng “TP không ma túy”. TP HCM có vai trò đặc biệt do quy mô đô thị lớn, có sức lan tỏa và tính dẫn dắt với khu vực và cả nước. Nếu TP HCM đạt mục tiêu “không ma túy”, kết quả này sẽ tác động lớn, tích cực đến mục tiêu chung.

Về tội phạm trên không gian mạng, sự phát triển của internet và công nghệ số tất yếu kéo theo việc tội phạm lợi dụng để hoạt động; sử dụng các thủ đoạn tinh vi như dùng trí tuệ nhân tạo giả giọng nói, hình ảnh, khuôn mặt; lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn… hướng đến nạn nhân là những người có lòng tham hoặc người lớn tuổi và người hạn chế về công nghệ… Bộ Công an đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng dụng khoa học kỹ thuật nghiệp vụ triệt phá, kiên quyết không để hình thành các khu, điểm tập trung tội phạm online; đẩy mạnh hợp tác quốc tế phòng, chống loại tội phạm “không biên giới”…

Theo nhiều đánh giá, những kết quả trên đến từ việc những năm qua hệ thống pháp luật Việt Nam đã ngày càng hoàn thiện; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường; dân trí nâng cao; lối sống ngày càng văn minh, hiện đại; ý thức thượng tôn pháp luật ngày càng sâu sắc; điều kiện kinh tế - xã hội ngày càng đủ đầy. Bên cạnh đó, lực lượng công an quyết tâm triệt xóa tội phạm ngay khi mới manh nha, đồng thời tăng cường phòng ngừa, răn đe.

Những yếu tố nêu trên đã góp phần quan trọng để xây dựng xã hội kỷ cương, tạo ra môi trường an toàn, ổn định, minh bạch. Như Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã phát biểu, đó là “hạ tầng mềm” cho xã hội phát triển: “Khi kỷ cương được củng cố, pháp luật được thượng tôn, an ninh, trật tự được bảo đảm, niềm tin xã hội được nâng lên, đó sẽ là nền tảng vững chắc để Việt Nam phát triển nhanh hơn, bền vững hơn”.