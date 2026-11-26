Cầu Vân Phúc từng bước thành hình

Sau hơn 15 tháng thi công, diện mạo cầu Vân Phúc đang ngày càng rõ nét giữa dòng sông Hồng. Từ những hạng mục nền móng ban đầu, đến nay nhiều phần việc quan trọng đã được hoàn thành. Đáng chú ý, toàn bộ 102 cọc khoan nhồi thuộc 4 trụ cầu chính vượt sông đã thi công xong, tạo nền tảng triển khai các hạng mục kết cấu phía trên.

Toàn bộ 102 cọc khoan nhồi thuộc 4 trụ cầu chính vượt sông đã thi công xong. Ảnh: Đỗ Công

Trên công trường, 8 mũi thi công đang được duy trì đồng thời trên cạn và dưới nước, tập trung vào các hạng mục khoan cọc nhồi, thi công bệ trụ, đúc và lao lắp dầm. Các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết và thủy văn thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Sản lượng thực hiện đến nay đạt trên 36%.

Anh Nguyễn Văn Đến, Phó Chỉ huy trưởng Công ty CP Đầu tư xây dựng - Kỹ thuật E&C cho biết, đơn vị đã hoàn thành 102 cọc khoan nhồi dưới sông, đồng thời hoàn thành đóng khung vây cọc ván thép của 4 trụ cầu chính. Thời gian tới, khi điều kiện sông nước thuận lợi, nhà thầu sẽ tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh thi công, bảo đảm yêu cầu tiến độ của chủ đầu tư và tư vấn giám sát.

Phó Chỉ huy trưởng Công ty CP Đầu tư xây dựng - Kỹ thuật E&C Nguyễn Văn Đến. Ảnh: Đỗ Công

Khởi công ngày 19-8-2025, cầu Vân Phúc có tổng mức đầu tư hơn 3.443 tỷ đồng. Điểm đầu công trình giao với Quốc lộ 32 thuộc xã Phúc Thọ, điểm cuối kết nối với tuyến giao thông từ đê tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc, tại ranh giới giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Toàn tuyến dài 7,77km, gồm 4,81km đường dẫn và gần 3km cầu vượt sông Hồng, kết nối xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội với tỉnh Phú Thọ.

Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2027. Khi đưa vào khai thác, cầu Vân Phúc sẽ bổ sung một hướng lưu thông qua sông Hồng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, tăng cường kết nối giữa Hà Nội với Phú Thọ và các địa phương lân cận.

Trưởng thôn Xuân Lục, xã Phúc Lộc Đỗ Văn Dũng. Ảnh: Đỗ Công

Anh Đỗ Văn Dũng, Trưởng thôn Xuân Lục, xã Phúc Lộc cho biết, người dân mong muốn cây cầu sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng để việc đi lại, kết nối với các tỉnh phía Bắc thuận tiện hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kết nối hạ tầng, mở rộng không gian phát triển

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm đặt ra tư duy tổ chức không gian phát triển theo cấu trúc đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Cấu trúc này hướng tới phân bố hợp lý các hoạt động kinh tế, đô thị và dân cư, tăng cường liên kết giữa khu vực trung tâm với các không gian phát triển mới.

Để hiện thực hóa định hướng đó, hệ thống hạ tầng giao thông giữ vai trò kết nối các cực tăng trưởng, trung tâm đô thị và các hành lang phát triển. Đặc biệt, sông Hồng được xác định là không gian có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức cảnh quan và phát triển đô thị của Thủ đô. Việc đầu tư các cây cầu vượt sông góp phần tăng cường kết nối hai bờ, mở rộng khả năng giao lưu giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng.

Hệ thống hạ tầng giao thông giữ vai trò kết nối các cực tăng trưởng, trung tâm đô thị và các hành lang phát triển. Ảnh: Đỗ Công

Trao đổi về vai trò của hệ thống cầu vượt sông Hồng, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết, Hà Nội đang đặt ra định hướng phát triển khoảng 18 cây cầu qua sông Hồng. Mỗi cây cầu đều có thể mang dấu ấn kiến trúc, văn hóa của một thời kỳ. Theo ông, những cây cầu mới cần được tính toán về vị trí, hình thức kiến trúc và giá trị biểu tượng, tương xứng với giai đoạn phát triển của Thủ đô.

Trong bức tranh quy hoạch dài hạn ấy, cầu Vân Phúc là điểm nhấn về hạ tầng kết nối tại cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô. Công trình góp phần bổ sung hướng giao thông qua sông Hồng, tăng cường liên kết Hà Nội với Phú Thọ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lưu thông hàng hóa, đi lại và giao thương giữa các địa phương.

Hiệu quả của công trình sẽ được phát huy rõ hơn khi các tuyến đường dẫn và mạng lưới giao thông khu vực được kết nối đồng bộ. Cùng với đó, việc tổ chức khai thác quỹ đất, phát triển các không gian chức năng và bảo đảm hài hòa với cảnh quan, môi trường sinh thái sông Hồng có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển lâu dài.