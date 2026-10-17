Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) họp đại hội bất thường, rục rịch rót vốn vào loạt dự án BOT tỷ đô

Kế hoạch triệu tập cổ đông và chiến lược huy động vốn thập kỷ mới

Ngày 5/11 sắp tới, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: CII) sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường. Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được ban lãnh đạo doanh nghiệp công bố chi tiết trong các thông báo tiếp theo.

Theo chương trình dự kiến, hội đồng quản trị CII sẽ trình đại hội thông qua định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2037. Đi kèm với định hướng dài hạn này là các phương án huy động và bố trí nguồn vốn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, cùng một số vấn đề quản trị khác phù hợp với tình hình hoạt động thực tế. Đến nay, chi tiết các tờ trình vẫn chưa được doanh nghiệp công bố rộng rãi đến giới đầu tư.

Góp mặt trong các siêu dự án giao thông quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng

Về mảng phát triển dự án, CII cùng các đối tác đã chính thức tham gia đầu tư dự án mở rộng tuyến cao tốc nối liền Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương và Mỹ Thuận. Trong liên danh này, nhóm Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ tỷ lệ chi phối 55% tổng quy mô dự án. Báo cáo đầu tư cho thấy công trình có tổng mức vốn lên tới 36.125 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến kéo dài 3 năm từ năm 2025 đến năm 2028. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ bắt đầu thu phí hoàn vốn trong thời gian 17 năm 2 tháng, kéo dài từ năm 2029 đến năm 2046.

Tổ hợp nhà đầu tư tham gia tuyến cao tốc này bao gồm Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Tasco (mã chứng khoán HUT trên sàn HNX), Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII. Việc nắm giữ tỷ lệ vốn lớn nhất giúp CII đóng vai trò trọng yếu trong khâu điều hành và quản lý dòng tiền của toàn dự án.

Một diễn biến quan trọng khác ghi nhận vào ngày 26/8 khi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt cho dự án thành phần 2 nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 13. Liên danh được lựa chọn tiếp tục có sự hiện diện của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đối tác Công tư CII và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC.

Dự án Quốc lộ 13 được triển khai theo phương thức đối tác công tư dưới loại hợp đồng BOT, trong đó nhóm CII tham gia với tỷ lệ 51%. Công trình có chiều dài tuyến khoảng 5,9 km, bắt đầu từ cầu Bình Triệu kéo dài đến ranh giới tỉnh Bình Dương trước đây nay trực thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô vốn đầu tư khoảng 6.276 tỷ đồng, dự kiến thực hiện các khâu chuẩn bị và thi công từ năm 2026 đến năm 2028, sau đó chính thức đưa vào khai thác thương mại từ đầu năm 2029.