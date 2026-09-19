Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn

Chi trả hàng chục tỷ đồng mua lại trái phiếu trước kỳ đáo hạn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) vừa thông qua các nghị quyết về việc chi tiền mua lại trước hạn đối với hai lô trái phiếu đang lưu hành. Doanh nghiệp dự kiến sử dụng nguồn vốn hợp pháp từ hoạt động kinh doanh để thực hiện thanh toán cho các trái chủ.

Cụ thể, lô trái phiếu thứ nhất mang mã CII12402 sẽ được mua lại vào ngày 19/10/2026. Khối lượng dự kiến mua lại là 302 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi đơn vị. Tổng giá trị thanh toán cho đợt này đạt 30,2 tỷ đồng. Theo hồ sơ, lô trái phiếu CII12402 có tổng trị giá 200 tỷ đồng, được phát hành ngày 17/10/2024 với kỳ hạn ba năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 17/10/2027.

Tiếp đó, lô trái phiếu thứ hai mang mã CII12403 sẽ được thực hiện mua lại vào ngày 26/10/2026. Khối lượng mua lại đạt 45 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi đơn vị, tương ứng giá trị thanh toán 4,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 25/10/2024 với tổng giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn ba năm và đáo hạn vào ngày 25/10/2027.

Nhóm tổ chức liên quan gia tăng tỷ lệ chi phối tại Tập đoàn PC1

Cùng với kế hoạch thu xếp tài chính cho các lô trái phiếu, doanh nghiệp tiếp tục rót vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1). Trong phiên giao dịch ngày 08/09/2026, doanh nghiệp đã mua thành công 360.000 cổ phiếu PC1 để phục vụ kế hoạch đầu tư dài hạn. Giao dịch này giúp công ty tăng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 23,13 triệu đơn vị lên 23,49 triệu đơn vị, nâng tỷ lệ sở hữu từ 5,62% lên mức 5,71%.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 08/09/2026, công ty con của doanh nghiệp là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) đã mua thêm 190.000 cổ phiếu PC1. Kết quả, CII Invest nâng khối lượng sở hữu từ 29,83 triệu cổ phiếu lên 30,02 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ vốn tăng từ 7,25% lên 7,3%.

Sau các giao dịch mua vào liên tiếp, toàn bộ nhóm tổ chức liên quan đã nâng tổng mức sở hữu lên 53,51 triệu cổ phiếu PC1. Khối lượng này tương đương tỷ lệ sở hữu 13,01% vốn điều lệ tại Tập đoàn PC1.