Hạ tầng khu Nam TP.HCM bứt tốc lịch sử, người mua nhà chọn tâm điểm an cư ở đâu?

Metro, vành đai, cầu lớn cùng tăng tốc

Chưa bao giờ khu Nam Tp.HCM đón “làn sóng” hạ tầng mạnh mẽ như hiện nay. Một trong những thay đổi đáng chú ý là sự xuất hiện của mạng lưới metro. Theo quy hoạch, các tuyến metro số 4, số 7, cùng tuyến Bến Thành - Cần Giờ sẽ mở rộng hệ thống giao thông công cộng về phía Nam. Không đơn thuần bổ sung một phương thức di chuyển, rút ngắn khoảng cách giữa khu Nam với lõi trung tâm, tăng khả năng tiếp cận các cực kinh tế - đô thị lớn, các tuyến metro còn có ý nghĩa lớn hơn ở khả năng tổ chức lại cấu trúc đô thị quanh các đầu mối giao thông, mở rộng bán kính phát triển của thành phố.

Song song với đường sắt đô thị, hàng loạt công trình đường bộ đang tạo thêm những “đường dẫn” mới cho khu Nam. Trong đó, cầu Phú Mỹ 2 là một trong những dự án đáng chú ý. Công trình dự kiến được khởi công trong tháng 9/2027, có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, bao gồm cầu và đường dẫn, kết nối khu vực Nguyễn Hữu Thọ với Đại Phước, Thành phố Đồng Nai. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào năm 2029, hình thành trục kết nối chiến lược giữa khu Nam TP.HCM với khu vực phía nam Đồng Nai và cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đường dẫn lên cầu Phú Mỹ 2 phía TP HCM, dài hơn 2 km từ Hoàng Quốc Việt đến Đào Trí, được thiết kế đường trên cao 1-2 tầng - phương án lần đầu áp dụng tại thành phố.

Bức tranh hạ tầng khu Nam còn được bổ sung bởi hàng loạt dự án như cầu Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 4. Trong đó, cầu Nguyễn Khoái dự kiến hoàn thành vào quý II/2028 sẽ tạo thêm trục kết nối trực tiếp giữa quận 7 (cũ), quận 4 (cũ) và quận 1 (cũ), qua đó được kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ khu Nam vào trung tâm hành chính thành phố dự kiến rút ngắn còn khoảng 10-15 phút.

Cầu Thủ Thiêm 4 mở thêm hướng kết nối trực tiếp giữa quận 7 (cũ) và khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần hình thành mạng lưới liên kết đa hướng.

Song hành với các dự án cầu, khu Nam cũng đứng trước một đợt nâng cấp mạnh các tuyến đường huyết mạch. Thành phố dự kiến chi hơn 41.000 tỷ đồng dự kiến được đầu tư để mở rộng ba tuyến Lê Văn Lương, Nguyễn Bình và Nguyễn Văn Tạo lên 8-10 làn xe. Trong đó, Lê Văn Lương được nâng cấp nhằm tăng năng lực lưu thông và kết nối khu Nam với các khu vực lân cận; Nguyễn Bình đóng vai trò bổ trợ cho mạng lưới giao thông nội khu; còn Nguyễn Văn Tạo được mở rộng để tăng khả năng tiếp cận các khu đô thị, khu công nghiệp và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Điểm đáng chú ý là giá trị của hạ tầng không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian di chuyển. Khi metro, vành đai, cầu và các tuyến đường liên vùng được triển khai đồng thời, hạ tầng có thể tạo ra sự thay đổi mang tính cấu trúc không gian kinh tế và đô thị. Dòng người, dòng vốn và hoạt động thương mại có thêm điều kiện dịch chuyển về phía Nam, tạo thêm dư địa để mặt bằng giá trị bất động sản khu Nam thiết lập một mặt bằng mới trong dài hạn.

Noble Crystal Riverside: 4 mặt tiền giáp phố sôi động, 3 mặt hướng sông tại tâm điểm Nam Tp.HCM

Noble Crystal Riverside do Sunshine Group phát triển, bao gồm 12 tòa tháp cao 13-37 tầng bên sông Sài Gòn, trên cung đường tỷ đô Đào Trí.

Tại trung tâm Nam Tp.HCM, Noble Crystal Riverside hưởng trọn lợi thế phát triển hạ tầng của khu vực. Đây là dự án hiếm hoi sở hữu 4 mặt tiền chiến lược gồm các trục giao thông trọng điểm là đường Đào Trí, đường N1, đường D7 và đường N4. Trong đó, Đào Trí - cung đường ven sông đẹp bậc nhất khu Nam TP.HCM đang từng bước chuyển mình thành đại lộ hiện đại với lộ giới 40m theo quy hoạch, kết nối trực tiếp với đường Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Quỳ và cầu Phú Mỹ.

Nếu 4 mặt tiền mở ra khả năng kết nối với nhịp sống đô thị, thì 3 mặt hướng sông lại tạo nên lợi thế khác biệt về không gian. Dự án nằm tại khu vực ngã ba hợp lưu của sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, sở hữu tầm nhìn rộng mở ra mặt nước và không gian sinh thái đặc trưng của khu Nam.

Vị trí chiến lược của Noble Crystal Riverside.

Không chỉ mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, dự án còn sở hữu khả năng kết nối đặc biệt khi chỉ mất khoảng 5 phút để tiếp cận các CBD trọng điểm là Phú Mỹ Hưng, Thủ Thiêm và Quận 1 (cũ); khoảng 20 phút tới đô thị biển Cần Giờ; 30 phút tới Sân bay Quốc tế Long Thành thông qua hệ thống cầu, metro và hạ tầng chiến lược đang dần hoàn thiện của khu Nam.

Nếu hạ tầng giao thông mở rộng khả năng kết nối, thì hệ sinh thái tiện ích hoàn thiện tại quận 7 (cũ) lại củng cố sức hút an cư và đầu tư. Nơi đây quy tụ cộng đồng cư dân quốc tế cùng hệ thống giáo dục, y tế, thương mại, tài chính như: Trường đại học RMIT, trung tâm thương mại Crescent Mall, Lotte Mart, bệnh viện quốc tế FV,...tạo nên một không gian sống bài bản và điểm đến hấp dẫn của dòng vốn dài hạn.

Hiện tại dự án đang áp dụng chính sách chiết khấu lên đến 17%, bình ổn lãi suất và ân hạn nợ gốc 36 tháng; đồng thời chỉ cần ký quỹ 25% giá trị căn hộ, sẽ được hưởng lợi ích tương đương 8%/360 ngày và khấu trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng mua bán (theo chính sách NobleX Home+).