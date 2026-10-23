Hạ tầng IDICO: Nguồn thu từ trạm thu phí đi ngang, tiền gửi ngân hàng 'kéo' lãi quý III/2026

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 tăng 14,5% nhờ nguồn thu tài chính cải thiện và chi phí lãi vay giảm.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Hạ tầng IDICO đạt doanh thu thuần 125 tỷ đồng, tăng không đáng kể chỉ 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của doanh nghiệp chủ yếu đến từ hoạt động thu phí giao thông.

Dù doanh thu tăng, giá vốn lại tăng nhanh hơn ở mức 7,8% lên 76,11 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận gộp giảm 4,7% còn 49 tỷ đồng; biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 42,1% xuống 39,2%.

Hạ tầng IDICO lãi sau thuế 32,2 tỷ đồng trong quý III/2026 nhờ lãi tiền gửi tăng, nhưng lợi nhuận 9 tháng giảm 22,4% do không còn khoản thu bất thường năm trước (Ảnh: HTI).

Trong khi hoạt động cốt lõi chưa tạo thêm nhiều dư địa tăng trưởng, nguồn thu tài chính trở thành yếu tố hỗ trợ đáng kể cho kết quả kinh doanh. Quý III/2026, doanh thu tài chính của doanh nghiệp đạt hơn 12 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi. Cùng thời điểm, chi phí tài chính giảm gần 10% xuống 10,96 tỷ đồng, chủ yếu nhờ chi phí lãi vay đi xuống.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính trong kỳ đã vượt chi phí tài chính, trong khi cùng kỳ năm trước hai khoản mục này lần lượt đạt 6,45 tỷ đồng và 12,16 tỷ đồng.

Sau khi tính các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Hạ tầng Idico ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 40,29 tỷ đồng, tăng 14,5%. Lợi nhuận sau thuế đạt 32,19 tỷ đồng, tăng tương ứng 14,5% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Hạ tầng Idico đạt 368,69 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ song lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 120,64 tỷ đồng, giảm 22,4% và lợi nhuận sau thuế đạt 96,37 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 27,78 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ nền so sánh cao của năm 2025. Trong 9 tháng năm ngoái, doanh nghiệp ghi nhận 47,56 tỷ đồng thu nhập khác gắn với khoản thu từ dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý. Sang năm nay, khoản mục này chỉ còn khoảng 90 triệu đồng.

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 khoảng 125,3 tỷ đồng, Hạ tầng Idico đã thực hiện gần 96% mục tiêu sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt khoảng 1.625 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại hơn 909 tỷ đồng, chiếm khoảng 56% tổng tài sản; tiền gửi có kỳ hạn đạt 592,29 tỷ đồng, tương đương 36,4%.

So với đầu năm, lượng tiền gửi có kỳ hạn tăng 63,8 tỷ đồng, trong khi tổng dư nợ vay giảm từ khoảng 498,8 tỷ đồng xuống 420,5 tỷ đồng. Tiền và tiền gửi cộng lại đạt hơn 596 tỷ đồng, cao hơn dư nợ vay gần 175,7 tỷ đồng.

Một khoản mục đáng chú ý khác là dự phòng phải trả dài hạn cho sửa chữa lớn, đạt 486 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026, tăng khoảng 48,6 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là khoản mục chiếm gần 30% tổng nguồn vốn, phản ánh nghĩa vụ chi phí sửa chữa, bảo trì trong hoạt động khai thác hạ tầng.

Trước đó, doanh nghiệp từng xây dựng phương án đầu tư khoảng 336 tỷ đồng, chủ yếu liên quan dự án BOT Quốc lộ 22, trong đó dự kiến góp khoảng 321 tỷ đồng để nắm 51% vốn tại công ty dự án nếu đáp ứng các điều kiện lựa chọn nhà đầu tư.

Tại thời điểm cuối quý III/2026, báo cáo tài chính chưa ghi nhận khoản đầu tư vào công ty con tương ứng.