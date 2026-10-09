Hạ tầng giao thông tạo động lực thu hút khách du lịch quốc tế

Tại họp báo quý III của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9/10, Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy cho biết, ngành Du lịch đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026.

Hạ tầng giao thông đồng bộ góp phần tăng kết nối, thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam.

Theo ông Phạm Văn Thủy, trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, đạt hơn 65% kế hoạch năm. Đây là cơ sở để ngành tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá và phát triển thị trường trong những tháng cuối năm.

Đáng chú ý, mùa cao điểm du lịch quốc tế thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài sang đầu năm sau. Vì vậy, ngành Du lịch đang tập trung khai thác các thị trường trọng điểm, đồng thời đổi mới phương thức quảng bá theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tế của du khách.

Một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý giao thông vận tải nhằm mở rộng kết nối hàng không giữa Việt Nam với các quốc gia, cũng như giữa các địa phương trong nước. Việc cải thiện khả năng tiếp cận điểm đến được kỳ vọng góp phần tạo thuận lợi cho du khách, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Song song với đó, ngành Du lịch tiếp tục phối hợp với Bộ Công an tháo gỡ những vấn đề liên quan đến thị thực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách quốc tế nhập cảnh.

Theo lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bên cạnh mục tiêu tăng lượng khách, ngành cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng dịch vụ, thời gian lưu trú và khả năng chi tiêu của du khách.

Trên tinh thần Nghị quyết số 82, ngành Du lịch sẽ chú trọng khai thác giá trị văn hóa, di sản và bản sắc của 54 dân tộc để hình thành những sản phẩm hấp dẫn, mang tính đặc trưng.

Cùng với phát triển hạ tầng kết nối, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán xuyên biên giới được xác định là giải pháp nâng cao trải nghiệm du khách, hướng tới phát triển du lịch bền vững.