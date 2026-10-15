Hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất

Tuyến đường liên kết vùng đoạn qua xã Kim Bôi đang dần hình thành, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

Mở những cung đường vượt núi

Buổi sáng trên vùng đất phía Tây của tỉnh, những chuyến xe bắt đầu ngược xuôi trên các tuyến đường nối miền núi với đồng bằng. Giữa địa hình đồi núi phức tạp, những tuyến đường mới mở không chỉ giúp việc đi lại thuận lợi hơn mà còn tạo điều kiện vận chuyển nông sản, thu hút khách du lịch và khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương.

Anh Nguyễn Quốc Hòa, thương lái kinh doanh nông sản cho biết: Trước đây, việc vận chuyển hàng hóa từ Kim Bôi đến các thị trường lớn đòi hỏi phải tính toán kỹ cung đường, thời gian và chi phí. Khi tuyến đường liên kết vùng hoàn thành, kết nối với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, hàng hóa từ Kim Bôi qua Nật Sơn, Lương Sơn, Kỳ Sơn sẽ có thêm điều kiện tiếp cận các trục giao thông lớn, rút ngắn hành trình đến những trung tâm tiêu thụ".

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường liên kết vùng kết nối cao tốc Hòa Bình - Hà Nội với khu vực Kỳ Sơn, Lương Sơn, Nật Sơn, Kim Bôi.

Không chỉ phục vụ cho lưu thông hàng hóa, giao thông thuận lợi còn mở ra cơ hội khai thác tiềm năng du lịch, nghỉ dưỡng và văn hóa tại các địa bàn miền núi. Đường sá không trực tiếp tạo nên sức hút của điểm đến, nhưng là yếu tố quan trọng giúp những lợi thế sẵn có tiếp cận thị trường, hình thành những hoạt động dịch vụ và sinh kế mới. Vì vậy, đầu tư giao thông ở khu vực phía Tây không chỉ góp phần khắc phục trở ngại về địa hình mà còn mở rộng cơ hội phát triển kinh tế địa phương.

Theo đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, sau khi Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình hợp nhất, yêu cầu liên kết giao thông càng trở nên cấp thiết. Ba vùng đất có điều kiện phát triển khác nhau nay nằm trong một chỉnh thể hành chính, đòi hỏi mạng lưới giao thông phải được quy hoạch theo tư duy liên kết. Trong không gian mới, miền núi không chỉ là điểm đến cuối hành trình từ đồng bằng mà cần trở thành mắt xích trong các hành lang kinh tế, công nghiệp, đô thị, thương mại và du lịch.

Mố trụ cầu Hòa Sơn trên tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang được tập trung nhân lực, máy móc thi công.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 30.721km đường bộ, trong đó có hơn 130km đường cao tốc, 973,2km quốc lộ, 1.901,4km đường tỉnh; 78,43km đường thủy nội địa và 112,93km đường sắt. Quy mô mạng lưới này đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối thông suốt giữa các vùng, các cực tăng trưởng, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận những khu vực còn nhiều tiềm năng phát triển.

Các công trình như cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, cầu Vĩnh Phú, cầu Phong Châu, cầu Hòa Bình 2, cầu Hòa Bình 3 cùng các tuyến đường tỉnh 435, 438, 438B và đường liên huyện Lạc Sơn - Tân Lạc đã góp phần hình thành những mạch kết nối quan trọng. Khi được đặt trong tổng thể mạng lưới, mỗi công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển mà còn tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, dịch vụ và lao động giữa các địa bàn.

Tại khu vực phía Tây, dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội có tổng chiều dài thiết kế 46,91km, từng bước mở hướng kết nối từ Kim Bôi đến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. Cùng với đó, tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn Km19 - Km53 dài khoảng 34km, mở thêm hướng kết nối với vùng Tây Bắc. Trên các công trường, tiến độ thi công được đẩy nhanh, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng khả năng tiếp cận các trung tâm kinh tế, thị trường và hành lang phát triển.

Mạch giao thông nối không gian phát triển

Nếu tuyến liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội mở thêm hướng kết nối từ phía Tây về Thủ đô thì tuyến đường nối Quốc lộ 6 với đường 12B có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng tiếp cận của các khu vực miền núi. Dự án dài 18,18km, đến nay đã đào đắp nền được 17,1km, thi công móng cấp phối đá dăm khoảng 9,8km, rải thảm bê tông nhựa khoảng 8,4km và cơ bản hoàn thành 3/5 vị trí cầu. Khối lượng mặt bằng được bàn giao đạt 16/18,1km, tương đương khoảng 88,4%. Những dự án này cho thấy giao thông đang từng bước trở thành cấu phần quan trọng trong chiến lược tổ chức không gian phát triển toàn tỉnh.

Hệ thống hầm giao thông trên tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các trục kết nối Đông - Tây, cao tốc, đường vành đai, đường trục Bắc - Nam cùng hệ thống quốc lộ, đường tỉnh cần được tổ chức đồng bộ với mạng lưới đô thị, khu công nghiệp, vùng nguyên liệu, trung tâm du lịch và đầu mối vận tải. Mục tiêu không chỉ là cải thiện việc đi lại mà còn tạo điều kiện để nguồn lực giữa các vùng dịch chuyển, bổ trợ lẫn nhau, phát huy lợi thế của từng địa bàn.

Trong bối cảnh đó, các dự án của Sun Group tại khu vực Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang được kỳ vọng tạo thêm động lực cho phát triển dịch vụ, du lịch và các hoạt động kinh tế khi đi vào hoạt động. Giao thông thuận lợi sẽ góp phần mở rộng khả năng đón khách, kết nối các điểm tham quan, gia tăng nhu cầu về lưu trú, ăn uống, vận tải, thương mại và tiêu thụ sản phẩm địa phương. Cơ hội phát triển không chỉ dành cho các nhà đầu tư mà còn lan tỏa đến hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất và người dân nếu có nguồn nhân lực, sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Mỗi cây cầu, tuyến đường được xây dựng, mở mới góp phần kết nối các vùng đất, tạo nền tảng cho không gian phát triển chung sau hợp nhất.

Cùng với các tuyến liên kết vùng, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn Km19 - Km53, được xác định là công trình quan trọng tại cửa ngõ phía Tây. Dự án được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe, đang được các nhà thầu tập trung triển khai. Khi các trục giao thông dần hoàn thiện, khả năng kết nối giữa Hà Nội, vùng trung du và miền núi Tây Bắc được tăng cường, tạo thêm điều kiện phát triển lưu thông hàng hóa và các chuỗi dịch vụ.

Tuy nhiên, hiệu quả phát triển không tự động xuất hiện cùng với những tuyến đường mới. Để biến lợi thế giao thông thành động lực kinh tế, tỉnh cần đồng bộ quy hoạch vùng sản xuất, khu dân cư, cụm công nghiệp, điểm du lịch và hệ thống dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp cần vùng nguyên liệu ổn định, cơ sở sơ chế, bảo quản; du lịch cần sản phẩm đặc trưng, nguồn nhân lực và môi trường được gìn giữ; công nghiệp cần quỹ đất phù hợp, lao động và hệ thống logistics thuận lợi.

Nếu thiếu những điều kiện này, các tuyến đường dù hiện đại cũng khó phát huy đầy đủ vai trò kết nối, thúc đẩy phát triển.

Sau hợp nhất, Phú Thọ có thêm điều kiện tổ chức lại các nguồn lực trong một không gian phát triển rộng lớn hơn. Để lợi thế ấy trở thành động lực tăng trưởng, hệ thống giao thông cần được đầu tư đồng bộ, kết nối hiệu quả các trung tâm kinh tế với vùng sản xuất, khu vực miền núi và những điểm đến du lịch. Khi các tuyến đường, cây cầu thực sự gắn kết thị trường, nguồn lực và con người, lợi thế của từng vùng sẽ có thêm cơ hội phát huy, tạo sức mạnh cộng hưởng và mở rộng dư địa phát triển cho toàn tỉnh.