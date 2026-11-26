Rút ngắn hành trình đến vùng cao

Trong chuyến du lịch Tây Bắc mới đây, anh Nguyễn Minh Khôi, du khách đến từ TPHCM, cho biết việc di chuyển đến Sa Pa thuận tiện hơn so với hình dung ban đầu. Đáp chuyến bay buổi sáng xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), anh tiếp tục di chuyển bằng ô tô qua cao tốc Nội Bài - Lào Cai để đến Sa Pa.

Theo anh Khôi, giao thông thuận lợi giúp du khách ở xa dễ dàng lên kế hoạch cho các chuyến đi ngắn ngày mà không phải dành quá nhiều thời gian cho việc di chuyển.

Sự thay đổi về hạ tầng giao thông không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa miền xuôi và miền núi mà còn mở ra cơ hội thu hút du khách đến với những bản làng vùng cao. Qua đó, người dân có thêm cơ hội kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, bán nông sản, sản phẩm thủ công truyền thống và phát triển kinh tế ngay tại địa phương.

Một trong những công trình góp phần cải thiện kết nối vùng là cao tốc Nội Bài - Lào Cai, được đưa vào khai thác toàn tuyến từ tháng 9/2014. Với chiều dài khoảng 245km, tuyến đường đã tăng cường kết nối giữa Hà Nội với khu vực Tây Bắc và cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch, vận chuyển hàng hóa và giao thương.

Tại Sơn La, đoạn cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu có tổng chiều dài khoảng 85km qua địa bàn tỉnh đang được triển khai thi công. Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, dự án dự kiến hoàn thành, thông xe trong quý I/2028. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng cải thiện kết nối giữa khu vực Tây Bắc với Hà Nội.

Bên cạnh cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang khai thác, các dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và Tuyên Quang - Hà Giang được triển khai theo từng giai đoạn, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Hạ tầng giao thông khu vực Tây Bắc đang được đầu tư.

Động lực phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nếu giao thông thuận lợi giúp đưa du khách đến gần hơn với các bản làng vùng cao, thì ở chiều ngược lại, những tuyến đường được cải thiện cũng tạo điều kiện để nông sản địa phương tiếp cận thị trường thuận lợi hơn.

Tại các vùng chuyên canh mận hậu, xoài, nhãn ở Sơn La, cà phê ở Điện Biên và chè Shan tuyết tại các địa bàn vùng cao, giao thông thuận lợi hơn có thể giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và hạn chế hao hụt đối với nông sản tươi. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào hệ thống kho lạnh, sơ chế, bảo quản và tổ chức chuỗi cung ứng.

Theo ông Nguyễn Tuấn Việt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xúc tiến xuất khẩu VIETGO, các tuyến cao tốc giúp doanh nghiệp vận tải cải thiện thời gian lưu thông, tối ưu lộ trình và nâng cao hiệu suất khai thác phương tiện.

Theo đó, việc rút ngắn thời gian lưu thông giúp hạn chế suy giảm chất lượng nông sản tươi trong quá trình vận chuyển. Doanh nghiệp vận tải cũng có thể tăng số vòng quay phương tiện, nâng cao hiệu quả khai thác và tiết giảm chi phí vận hành.

Hạ tầng giao thông đồng bộ giúp doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương tiện vận tải phù hợp với điều kiện tuyến đường và quy định về tải trọng. Khi kết hợp với việc tổ chức vận chuyển hợp lý, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu suất khai thác phương tiện và giảm chi phí trên mỗi đơn vị hàng hóa.

Trong giai đoạn 2026-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục đặt trọng tâm vào phát triển hạ tầng thiết yếu, cải thiện điều kiện sống và tăng cường khả năng kết nối giữa các địa bàn sản xuất với thị trường.

Sự kết nối giữa hạ tầng giao thông liên vùng và giao thông cơ sở không chỉ giúp người dân thuận lợi hơn trong đi lại, giao thương mà còn tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực chế biến nông sản, dịch vụ, du lịch và logistics tại địa phương.

Tuy nhiên, giao thông chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được kết nối đồng bộ với vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến, hệ thống phân phối và năng lực tham gia thị trường của người dân. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để các địa phương miền núi khai thác hiệu quả lợi thế hạ tầng, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số.