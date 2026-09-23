Hạ tầng giao thông hiện đại, tạo đà bứt phá toàn diện

Ðầu tư đồng bộ

Hạ tầng giao thông từ đường bộ đến đường thuỷ trên địa bàn tỉnh thời gian qua được sự quan tâm đầu tư và đạt kết quả tích cực. Hiện tổng chiều dài hệ thống đường bộ hơn 19.245 km, trong đó có 6 tuyến quốc lộ, 28 tuyến đường tỉnh và hơn 18.201 km đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, hệ thống đường thuỷ nội địa toàn tỉnh có 167 tuyến sông, kênh chính do Trung ương, địa phương quản lý với tổng chiều dài hơn 2.393 km.

Các dự án đường bộ cao tốc Cà Mau - Ðất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai,... và nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm khác đang được triển khai thi công.

Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Công Quân cho biết: "Thời gian qua, tỉnh phối hợp với các tỉnh, thành trong khu vực nghiên cứu tham mưu đề xuất nhiều dự án đường bộ, khai thác tuyến giao thông thuỷ kết nối. Từ đó, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết vùng để phát triển kinh tế - xã hội".

Hiện nay, Dự án đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được đưa vào khai thác và dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026; các dự án: đường bộ cao tốc Cà Mau - Ðất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai... và nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm khác đang được triển khai thi công.

Ðất Mũi là địa phương có nhiều thời cơ lớn tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội khi Dự án đường cao tốc Cà Mau - Ðất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai hoàn thành. Phó chủ tịch UBND xã Ðất Mũi Ðỗ Trọng Nghĩa cho biết: "Xã đang huy động và tranh thủ tối đa các nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với các công trình dự án trọng điểm. Từ đó, làm nền tảng khai thác thế mạnh của địa phương, nhất là du lịch sinh thái, dịch vụ, nghỉ dưỡng, giải trí... tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của người dân Ðất Mũi".

Hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Sông Đốc thời gian qua được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện xây dựng địa phương trở thành đô thị biển động lực của tỉnh.

Tập trung phát triển hạ tầng giao thông cũng đang được chính quyền xã Ðịnh Thành triển khai quyết liệt. Theo Chủ tịch UBND xã Ðịnh Thành Nguyễn Trung Hiếu, quan điểm của xã là để phát triển kinh tế - xã hội thì hạ tầng giao thông phải đi trước. Theo đó, hơn 25 tỷ đồng đầu tư công năm 2026 xã tập trung đầu tư cho cầu, lộ giao thông. Ngoài ra, vận động mạnh thường quân đầu tư thêm 12 cây cầu. Tuy nhiên hiện nay, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông của xã còn rất lớn.

Ðảm bảo tính kết nối, thông suốt

Tuy nhiên, hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế. Hệ thống quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh chỉ với quy mô 2 làn xe, nhiều đoạn bị ngập nước mỗi khi mưa lớn, triều cường dâng, dẫn đến tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông. Hệ thống đường tỉnh và tuyến đường kết nối còn nhiều tuyến mặt đường hẹp, tải trọng thấp (từ 10-13 tấn). Ngoài ra, nhiều tuyến đường ô tô đến trung tâm xã hiện mới đạt quy mô đảm bảo 1 làn xe, chưa đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hoá của người dân và doanh nghiệp.

Tuyến kênh xáng Chắc Băng, là tuyến đường thuỷ quan trọng kết nối giữa tỉnh và vùng lân cận.

Riêng đối với đường thuỷ, mạng lưới luồng tuyến vận tải thuỷ nội địa những năm qua chủ yếu khai thác dựa vào điều kiện tự nhiên, do đó tồn tại những hạn chế nhất định. Ðặc biệt là tình trạng bồi lắng, xói lở bờ sông, kênh có xu hướng gia tăng; tình trạng lấn chiếm luồng vì mục đích cá nhân (đăng đáy cá tôm, xây dựng nhà cửa...) đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác và hiệu quả vận tải đường thuỷ.

Chia sẻ bên lề Hội nghị Tổng kết triển khai thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành vùng Ðông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2023-2025, kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026-2030 vừa qua, Tiến sĩ Trần Du Lịch, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội các khoá IX, XII và XIII khẳng định, chi phí logistics của Việt Nam hiện cao nhất trong khu vực Ðông Nam Á. Do đó, để kéo giảm chi phí này, thời gian qua, các địa phương đã nỗ lực rất lớn để cải thiện mạng lưới giao thông, nhưng lại bỏ quên giao thông đường thuỷ.

“Phải phục hồi giao thông đường thuỷ, đồng thời, các tỉnh, thành trong khu vực cần liên kết kiến nghị Chính phủ sớm đưa chương trình đường ven biển từ Cà Mau nối với Vành đai 4 của Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi nó không chỉ giải quyết vấn đề kinh tế - xã hội, đô thị ven biển, mà còn đảm bảo quốc phòng, an ninh”, Tiến sĩ Trần Du Lịch đề xuất.

Thời gian qua, tỉnh liên tục thành lập đoàn kiểm tra thúc đẩy tiến độ công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. (Trong ảnh: Ðồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, kiểm tra Dự án Ðầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên địa bàn phường Bạc Liêu).

Quan điểm của tỉnh Cà Mau là huy động tối đa nguồn lực ngoài ngân sách, phân bổ vốn đầu tư công hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó, tiến tới hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tính kết nối, thông suốt, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh. Ðồng thời, nâng cao khả năng chống chịu, ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.