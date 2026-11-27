Một trong những công trình giao thông quan trọng tại KKT Vũng Áng là Dự án đường từ Quốc lộ 12C đi Khu liên hợp Gang thép Formosa. Tuyến đường có chiều dài 3,7 km, nền đường rộng 60 m, được đầu tư nhằm tăng cường kết nối giữa Quốc lộ 12C với khu vực sản xuất công nghiệp trọng điểm của KKT Vũng Áng.

Dự án được khởi công vào tháng 6/2023 với tổng mức đầu tư 668 tỷ đồng, do liên danh các nhà thầu thi công và được hoàn thiện vào tháng 8/2026. Đây là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt trong vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp và logistics tại khu vực phía nam KKT Vũng Áng.

Với nền đường rộng, công trình góp phần đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương tiện vận tải, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp.

Dự án đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương cũng là công trình có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới giao thông khu kinh tế. Dự án có tổng chiều dài 17,45 km, gồm 2 tuyến.

Trong đó, tuyến trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) xuống cảng Sơn Dương dài 8,9 km. Tuyến đường ngang kết nối cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương với Khu liên hợp Gang thép Formosa dài 8,55 km. Hiện dự án đã đạt 90% tiến độ, đang tiến hành thảm các đoạn tuyến cuối để hoàn thiện vào cuối năm 2026.

Đường vành đai phía nam KKT Vũng Áng có chiều dài 8,88 km, nền đường rộng 24 m, tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng hoàn thiện đã mở rộng khả năng kết nối giữa các khu vực chức năng trong KKT. Việc từng bước đưa các công trình vào sử dụng đang tạo nên mạng lưới giao thông có quy mô và khả năng kết nối tốt hơn tại KKT Vũng Áng.

Giao thông thuận lợi là một trong những điều kiện quan trọng để KKT Vũng Áng thu hút đầu tư, tạo nền tảng hạ tầng đồng bộ cho các dự án đầu tư, phát triển.

Trong bối cảnh KKT Vũng Áng tiếp tục được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng và logistics của khu vực, việc đầu tư hoàn thiện các tuyến giao thông trọng điểm có ý nghĩa lâu dài. Đây không chỉ là sự chuẩn bị về hạ tầng để đáp ứng nhu cầu phát triển hiện tại mà còn tạo nền tảng đón đầu các dự án mới, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Việc các tuyến giao thông trọng điểm được đầu tư, hoàn thiện có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động giao thương, vận chuyển hàng hóa trong KKT Vũng Áng. Hệ thống đường sá rộng rãi, kết nối thuận lợi với các khu công nghiệp và cảng biển sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí. Đặc biệt, đây là điều kiện thuận lợi để các dự án của Tập đoàn Vingroup triển khai thi công, vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ xây dựng, qua đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tạo động lực thu hút thêm các nhà đầu tư đến với địa bàn. Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch UBND phường Vũng Áng