Hạ tầng giao thông đồng bộ thúc đẩy kinh tế Bắc Ruộng khởi sắc

Khu vực trung tâm xã Bắc Ruộng (Lâm Đồng) nhìn từ trên cao

Những ngày gần đây, mặc dù mưa lớn liên tục xuất hiện trên địa bàn nhưng việc đi lại, lưu thông hàng hóa của người dân xã Bắc Ruộng hầu như không bị ảnh hưởng nhờ hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ.

Không còn cảnh lầy lội, khó đi như những năm trước, các tuyến đường giao thông liên thôn đã được xã Bắc Ruộng đầu tư xây dựng mới bằng bê tông nhựa nóng.

Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới ở xã Bắc Ruộng

Ông Võ Thanh Túc, ở thôn 3, xã Bắc Ruộng cho biết, tuyến đường trước nhà vừa được thảm nhựa khoảng 1 tuần nay. Công trình hoàn thành nhanh không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn giúp cảnh quan làng xóm khang trang hơn.

“Ngay sau khi đường mới được thi công hoàn thiện, gia đình tôi đã khởi công xây dựng quán trước nhà để kinh doanh hàng tạp hóa, nâng cao thu nhập gia đình”, ông Túc bày tỏ.

Giao thông thuận lợi, diện mạo nông thôn mới khởi sắc sẽ giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân xã Bắc Ruộng phát triển hơn trong thời gian tới

Cùng chung niềm vui, bà Đàm Thị Hồng Thúy ở thôn 2, xã Bắc Ruộng cho biết, từ khi đường được thảm nhựa, việc đi lại thuận lợi hơn, cảnh quan khang trang nên lượng khách đến quán cũng đông hơn, việc buôn bán vì thế thuận lợi hơn.

“Đường vừa làm xong, nhiều người dân đã đầu tư xây dựng nhà mới khang trang, diện mạo thôn của chúng tôi trở nên mới mẻ hơn, ai cũng mừng”, bà Thúy chia sẻ.

Bà Đàm Thị Hồng Thúy ở thôn 2, xã Bắc Ruộng phấn khởi vì đường sá khang trang giúp việc mua bán thuận lợi hơn

Liên quan đến công tác đầu tư công trên địa bàn, ông Lưu Đức Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Ruộng thông tin, trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2026, địa phương có 11 công trình khởi công mới.

Đến nay, xã đã hoàn thành 8 công trình thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương và đang tiếp tục thi công 3 công trình từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Nhiều hộ dân hiện đã bắt đầu xây dựng, nâng cấp nhà cửa, hàng quán dọc các tuyến đường vừa được đầu tư xây mới.

Tính đến ngày 23/9/2026, xã Bắc Ruộng đã giải ngân 78% kế hoạch vốn đầu tư công.

Tuyến đường nhựa vừa thi công xong, nhiều hộ dân ở thôn 2, xã Bắc Ruộng đã khởi công xây dựng nhà mới

Chúng tôi sẽ đưa vào khai thác, bảo dưỡng, duy tu các công trình giao thông theo đúng quy định. Hạ tầng đồng bộ là điều kiện thuận lợi để chúng tôi tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp về đầu tư sản xuất, kinh doanh tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân. Ông Lưu Đức Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Ruộng, tỉnh Lâm Đồng

Học sinh ở Bắc Ruộng được đi lại trên những con đường liên thôn thảm nhựa sạch đẹp, an toàn

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, đến nay, xã Bắc Ruộng đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng. Đáng chú ý, sau 9 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước của xã đã vượt hơn 52% dự toán được giao năm 2026.

Kết quả trên là nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền địa phương cùng tinh thần vượt khó trong phát triển sản xuất, kinh doanh từ người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế Bắc Ruộng ngày càng khởi sắc.