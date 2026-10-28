Hạ tầng GELEX vượt 52% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

Lợi nhuận 9 tháng vượt 52% kế hoạch năm

Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (mã: GEL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần 4.104 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 578 tỷ đồng, gấp 3,5 lần quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 12.421 tỷ đồng, tăng 24,2%; lợi nhuận gộp đạt 3.795 tỷ đồng, tăng 31,2%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện so với cùng kỳ từ 28,9% lên 30,6%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.760 tỷ đồng, tăng 29,9%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.190 tỷ đồng, tăng 20,9%. Như vậy, GEL đã hoàn thành 74,6% kế hoạch doanh thu và vượt 52% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.

Kết quả kinh doanh theo lĩnh vực 9T/2026 so với cùng kỳ 2025.

Bất động sản khu công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng

Theo báo cáo của GEL, mảng này đóng góp khoảng 34,9% doanh thu và 53% lợi nhuận gộp trong 9 tháng. Biên lợi nhuận gộp đạt 49,6%, cao hơn đáng kể mức bình quân toàn doanh nghiệp.

Triển vọng lĩnh vực này được hỗ trợ bởi dòng vốn FDI và xu hướng mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Theo Cục Thống kê, vốn FDI thực hiện 9 tháng năm 2026 đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%, cao nhất trong cùng kỳ 5 năm.

Tuy nhiên, cạnh tranh đang gia tăng cùng nguồn cung mới. Theo Cushman & Wakefield, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp miền Bắc quý II/2026 đạt 64%, giảm 2,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Các thị trường trọng điểm như Bắc Ninh, Hưng Yên vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy trên 70%; giá thuê bình quân đạt 137,7 USD/m² cho cả thời hạn thuê, tăng 2,7%.

Trong bối cảnh đó, lợi thế sẽ thuộc về các doanh nghiệp có quỹ đất phù hợp, kết nối hạ tầng thuận lợi và dịch vụ đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư.

Tại Viglacera, đơn vị thành viên của GEL, các khu công nghiệp Sông Công 2 và Trấn Yên ghi nhận tín hiệu tích cực trong giai đoạn đầu vận hành. Doanh nghiệp đồng thời chuẩn bị triển khai KCN số 1 Hưng Yên, KCN Tây Phổ Yên tại Thái Nguyên và KCN Phù Ninh tại Phú Thọ, mở rộng quỹ đất và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Phối cảnh Khu công nghiệp số 01 – Green One của Viglacera tại Hưng Yên.

Vật liệu xây dựng cải thiện hiệu quả

Vật liệu xây dựng là mảng có quy mô doanh thu lớn nhất của GEL, đồng thời ghi nhận cải thiện về biên lợi nhuận nhờ các giải pháp tái cơ cấu, tinh gọn tổ chức và tối ưu chi phí tại Viglacera. Từ 2025, Viglacera chủ động sắp xếp lại hoạt động theo hướng giảm đầu mối trung gian, tập trung quản trị và chuyên môn hóa sản xuất. Song song, doanh nghiệp đẩy mạnh tự động hóa, tiết giảm chi phí nguyên vật liệu, cải tiến sản phẩm theo phân khúc nhằm nâng cao hiệu suất, tối ưu công suất nhà máy và tăng khả năng cạnh tranh.

Thị trường cũng xuất hiện những tín hiệu thuận lợi. Theo Bộ Xây dựng, giá trị tăng thêm toàn ngành xây dựng trong 9 tháng năm 2026 tăng 10,31%; riêng hoạt động xây dựng tăng 12,22%, tạo thêm nhu cầu vật liệu từ các dự án hạ tầng và công trình xây dựng.

Những giải pháp từ nội lực, kết hợp với sự phục hồi của nhu cầu thị trường, là cơ sở để doanh nghiệp cải thiện hiệu quả kinh doanh theo hướng bền vững hơn.

Trải nghiệm trực tiếp trên mẫu sản phẩm giúp khách mời cảm nhận rõ tính năng vật liệu của Viglacera.

Bên cạnh đó, với mảng nước sạch, kết quả kinh doanh tăng trưởng nhờ vận hành giai đoạn 2 Nhà máy nước sông Đà, từng bước nâng công suất lên 600.000 m³/ngày đêm. Đây tiếp tục là lĩnh vực có nhu cầu dài hạn gắn với đô thị hóa và phát triển kinh tế.

Củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn đầu tư mới

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản GEL đạt 55.929 tỷ đồng, tăng 19,3% so với đầu năm. Đầu tư tài chính dài hạn đạt 17.314 tỷ đồng, chủ yếu tại các công ty liên doanh, liên kết trong lĩnh vực bất động sản và CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise, đơn vị đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình.

Vốn chủ sở hữu đạt 22.679 tỷ đồng, tăng 19,6%; nợ vay ở mức 22.601 tỷ đồng, các hệ số nợ ở trong ngưỡng phù hợp với doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư.

Kết quả 9 tháng cho thấy tăng trưởng của GEL không chỉ đến từ cơ hội thị trường mà còn gắn với nỗ lực cải thiện hiệu quả vận hành tại các đơn vị thành viên. Trên nền tảng tài sản và năng lực tài chính được củng cố, khả năng khai thác hiệu quả các khoản đầu tư, kiểm soát chi phí và duy trì kỷ luật phân bổ vốn sẽ tiếp tục quyết định chất lượng tăng trưởng của Hạ tầng GELEX trong những năm tới.