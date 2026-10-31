Hạ tầng GELEX (GEL): Lợi nhuận trước thuế 9 tháng vượt 52% kế hoạch năm, động lực từ khu công nghiệp

Biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh mẽ, mảng khu công nghiệp đóng vai trò dẫn dắt

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 của Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (mã chứng khoán GEL) cho thấy doanh thu thuần đạt 4.100 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 72%, kéo theo biên lợi nhuận gộp tăng vọt từ 22% lên 32%. Lợi nhuận trước thuế trong quý ghi nhận 578 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần so với quý III năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Hạ tầng GELEX đạt 12.400 tỷ đồng, tăng 24%. Lợi nhuận gộp đạt 3.800 tỷ đồng, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 30,6%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.760 tỷ đồng, tăng 30% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 1.200 tỷ đồng, tăng 21%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện gần ba phần tư chỉ tiêu doanh thu và chính thức vượt 52% kế hoạch lợi nhuận trước thuế được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho năm 2026.

Phân tích cơ cấu doanh thu, mảng bất động sản và khu công nghiệp dù chỉ đóng góp khoảng 35% tổng doanh thu hợp nhất nhưng lại sở hữu biên lợi nhuận gộp cao nhất, lên tới 49,6%. Lĩnh vực này mang về hơn 4.300 tỷ đồng doanh thu và gần 2.200 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Hiện tại, Tổng công ty Viglacera là đơn vị thành viên của Hạ tầng GELEX đang ghi nhận tín hiệu tích cực từ việc vận hành Khu công nghiệp Sông Công 2 và Trấn Yên. Doanh nghiệp cũng vừa khởi công Khu công nghiệp số 01 Green One tại Hưng Yên vào ngày 16/10, chuẩn bị triển khai các dự án Tây Phổ Yên tại Thái Nguyên và Phù Ninh tại Phú Thọ.

Lĩnh vực vật liệu xây dựng tiếp tục chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất với hơn 7.400 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 18%. Nhờ quá trình tái cơ cấu toàn diện từ năm 2025, cắt giảm khâu trung gian và đẩy mạnh tự động hóa, lợi nhuận gộp mảng này tăng 31% lên hơn 1.500 tỷ đồng. Mảng nước sạch cũng ghi nhận sự bứt phá với doanh thu 882 tỷ đồng, tăng 34% khi giai đoạn 2 Nhà máy nước sông Đà đi vào hoạt động ổn định và từng bước nâng công suất lên 600.000 m3 mỗi ngày đêm.

Quy mô tài sản phình to và định hướng rót vốn vào các dự án hạ tầng lớn

Đi cùng với hiệu quả kinh doanh cốt lõi, quy mô bảng cân đối kế toán của Hạ tầng GELEX tiếp tục được mở rộng đáng kể. Tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 55.900 tỷ đồng, tăng 19% so với thời điểm đầu năm. Cấu trúc tài sản ghi nhận sự dịch chuyển lớn khi khoản mục đầu tư tài chính dài hạn vọt lên mức 17.300 tỷ đồng, chênh lệch rất lớn so với mức 2.400 tỷ đồng hồi đầu năm.

Sự gia tăng đột biến của dòng vốn đầu tư dài hạn chủ yếu tập trung vào các công ty liên doanh, liên kết hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Đáng chú ý nhất là khoản rót vốn vào Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise, đây là đơn vị trực tiếp tham gia đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư cho thấy chiến lược mở rộng hệ sinh thái hạ tầng một cách mạnh mẽ của doanh nghiệp.

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Hạ tầng GELEX đạt 22.700 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm. Dư nợ vay tài chính duy trì ở mức 22.600 tỷ đồng. Chất lượng dòng tiền hoạt động ghi nhận sự cải thiện khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đạt 657 tỷ đồng, cao hơn mức 506 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Dù các chỉ tiêu hợp nhất tăng trưởng mạnh, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ trong 9 tháng chỉ ghi nhận khoảng 73 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ. Công ty giải trình nguyên nhân cốt lõi là do khoản cổ tức nhận từ các công ty con bị loại trừ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất, cộng với việc chi phí lãi vay tại công ty mẹ gia tăng đã làm giảm chỉ tiêu này. Nền tảng tài chính hiện tại sẽ là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp và hạ tầng trọng điểm trong thời gian tới.