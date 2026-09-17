Hạ tầng Gelex (GEL) dự thu 2.860 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu, rót vốn vào dự án sân bay Gia Bình

Phương án phát hành và phân bổ dòng vốn 2.860 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex vừa phê duyệt phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ dành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Mức giá phát hành được xác định là 28.600 đồng mỗi cổ phiếu. Khối lượng cổ phiếu mới này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phân phối. Tỷ lệ phân phối thành công tối thiểu được quy định ở mức 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán, tương đương tối thiểu 70 triệu đơn vị. Trường hợp phân phối được ít hơn khối lượng này, đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ.

Tổng số tiền 2.860 tỷ đồng thu về từ đợt phát hành sẽ được doanh nghiệp dùng để tái cơ cấu các khoản nợ vay phục vụ mục đích góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo kế hoạch chi tiết, công ty sẽ thanh toán nợ gốc 2.431 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán: GEX) và trả nợ gốc 429 tỷ đồng cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Gelex. Nguồn vốn này dự kiến được giải ngân từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.

Đợt chào bán sẽ diễn ra từ quý III/2026 đến quý II/2027 sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu đợt phát hành diễn ra trọn vẹn, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 8.900 tỷ đồng lên mức 9.900 tỷ đồng. Danh sách tham gia đợt chào bán riêng lẻ lần này bao gồm ba nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cụ thể, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam mỗi tổ chức dự kiến mua 49 triệu cổ phiếu. Cổ đông cá nhân Nguyễn Văn Hiếu đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu còn lại.

Doanh thu bán niên vượt 8.300 tỷ đồng

Về bức tranh tài chính, báo cáo hợp nhất soát xét sáu tháng đầu năm 2026 cho thấy doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 8.317,7 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của công ty đạt hơn 2.480,8 tỷ đồng, tương ứng biên độ tăng 16,6%.

Trong kỳ kế toán bán niên, doanh nghiệp thu về hơn 525 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, cao gấp 3,1 lần so với số liệu cùng kỳ năm trước. Khoản lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đóng góp gần 26,4 tỷ đồng, đi kèm khoản thu nhập khác tăng từ 39,4 tỷ đồng lên mức 55,5 tỷ đồng.

Khép lại sáu tháng đầu năm, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty đạt gần 1.182,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 838,6 tỷ đồng, tương ứng mức suy giảm 5,6%.

Quy mô tài sản của doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận sự mở rộng. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản đạt mức gần 57.378 tỷ đồng, tăng 22,4% so với thời điểm đầu năm. Ở phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả ghi nhận ở mức hơn 34.839,9 tỷ đồng, tăng 24,8%.