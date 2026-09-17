Hạ tầng Gelex chuẩn bị huy động gần 2.900 tỷ đồng qua cổ phiếu

Ảnh minh họa: Minh Phong - Mekong ASEAN.

Với giá chào bán 28.600 đồng/cổ phiếu, công ty dự kiến thu về 2.860 tỷ đồng. Theo kế hoạch, số tiền này, sau khi trừ chi phí liên quan, sẽ được sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ đã vay nhằm góp vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Khoảng 2.431 tỷ đồng sẽ được dùng để trả nợ gốc vay CTCP Tập đoàn GELEX theo các hợp đồng vay ký cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Số tiền 429 tỷ đồng còn lại dùng để trả nợ gốc vay công ty TNHH Đầu tư GELEX.

Thời gian dự kiến sử dụng nguồn vốn từ quý 4/2026 đến hết quý 2/2027.

Số cổ phiếu chào bán tương đương khoảng 11,24% số cổ phiếu đang lưu hành của Hạ tầng Gelex. Nếu phát hành thành công, số cổ phiếu của doanh nghiệp sẽ tăng từ 890 triệu lên khoảng 990 triệu đơn vị, qua đó vốn điều lệ cũng sẽ tăng lên 9.900 tỷ đồng.

Về phía các nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán, CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình và Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt, mỗi đơn vị sẽ nhận 49 triệu cổ phiếu. Nhà đầu tư còn lại là ông Nguyễn Văn Hiếu, dự kiến mua 2 triệu cổ phiếu.

Sau đợt phát hành, hai công ty quản lý quỹ sẽ cùng sở hữu 4,95% vốn tại Hạ tầng Gelex, trong khi ông Hiếu nắm khoảng 0,2%.

Mức giá 28.600 đồng/cổ phiếu được HĐQT xác định dựa tương đương mức giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu GEL trong 20 phiên giao dịch trước ngày HĐQT thông qua phương án.

Đợt chào bán dự kiến được thực hiện từ quý 3/2026 đến quý 2/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70%, tương đương 70 triệu cổ phiếu; nếu phân phối dưới mức này, đợt phát hành sẽ bị hủy.

Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, ngoại trừ một số trường hợp theo quy định pháp luật.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GEL kết phiên ngày 17/9 tăng hết biên độ lên 29.100 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản cũng tăng mạnh khi gần 3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh – tăng gấp gần 3 lần phiên trước. Đà tăng bứt phá này kéo vốn hóa thị trường của doanh nghiệp lên khoảng 22.989 tỷ đồng.