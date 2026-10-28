Hà Tăng được đạo diễn 'Chị Chị Em Em' mừng sinh nhật, mối quan hệ ra sao?

Tối muộn 24/10, diễn viên/đạo diễn Kathy Uyên đã đăng tải một bài viết chúc mừng sinh nhật diễn viên Tăng Thanh Hà, chia sẻ lại nhiều khoảnh khắc kỷ niệm của cả hai. Đạo diễn Chị Chị Em Em viết: "Happy Birthday to our beautiful Tang Thanh Ha. Love our lazy weekends, family trips and spontaneous just us days. Love u, Admire u, & Inspired by you, happy Birthday babbe" (tạm dịch: "Chúc mừng sinh nhật Tăng Thanh Hà xinh đẹp của chúng ta! Yêu những ngày cuối tuần thảnh thơi, những chuyến đi cùng gia đình và cả những ngày ngẫu hứng chỉ dành riêng cho hai đứa mình. Yêu em, ngưỡng mộ em và luôn được em truyền cảm hứng. Chúc mừng sinh nhật em nhé!").

Đón nhận tình cảm của đàn chị, Tăng Thanh Hà đã thả tim và để lại lời cảm ơn thân thiện. Những tương tác thân thiết của hai chị em nhanh chóng khiến fan thích thú, đồng thời càng thêm tò mò rằng mối quan hệ tốt đẹp này được xây dựng như thế nào.

Năm 2019, Tăng Thanh Hà từng xuất hiện tại buổi ra mắt phim Chị Chị Em Em ủng hộ người chị thân thiết Thanh Hằng. Tại đây, nữ diễn viên Hương Phù Sa cũng có dịp đứng chung khung hình với đạo diễn Kathy Uyên.

Khung hình chụp chung của Tăng Thanh Hà và Kathy Uyên vào năm 2019.

Sau đó, năm 2020, khi Kathy Uyên được bạn trai là doanh nhân Vũ Ly Việt cầu hôn, rồi tiến đến kết hôn vào năm 2023, đã giúp mối quan hệ giữa cô và Tăng Thanh Hà càng khăng khít. Bởi lẽ, ông xã của Kathy Uyên và gia đình Tăng Thanh Hà có mối quan hệ thân thiết nhiều năm.

Trong các dịp kỷ niệm quan trọng, hai cặp đôi chồng doanh nhân - vợ nghệ sĩ đều dành thời gian có mặt. Năm 2022, nữ diễn viên Để Mai Tính cùng bạn trai tham dự tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Tăng Thanh Hà. Một năm sau, vợ chồng Hà Tăng đảm nhận vai trò phù dâu - phù rể cho đám cưới của Kathy Uyên diễn ra tại Đà Lạt.

Tại buổi giới thiệu phim Hoàng Hậu Cuối Cùng hồi đầu tháng 7/2026, Kathy Uyên cho biết đây là lần hiếm hoi cô và chồng cùng tham gia sự kiện, nhằm đến ủng hộ bạn thân Tăng Thanh Hà trở lại màn ảnh rộng sau hơn một thập kỷ. Đạo diễn sinh năm 1981 cho biết cô là fan số một của Tăng Thanh Hà, vui mừng và tự hào vì bạn thân trở lại với một vai diễn ấn tượng.

Tương tác đáng yêu của Tăng Thanh Hà và vợ chồng Kathy Uyên.

Nữ đạo diễn hạnh phúc chia sẻ: "7 tháng vừa qua mình đã chứng kiến bạn thân của mình trên hành trình hôm nay, những gì Hà đã trải qua để đứng vững tự tin chia sẻ và rực rỡ trên sân khấu ngày hôm nay. 12 năm làm vợ, làm mẹ, làm một người phụ nữ kinh doanh và làm bạn và hôm nay Kathy và chồng rất vui khi thấy được cô trở lại".

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Tăng Thanh Hà gây chú ý khi trổ tài nấu ăn, làm món cao lầu - đặc sản Hội An đãi gia đình và mời những người bạn thân gồm Kathy Uyên, Băng Di cùng ghé thưởng thức. Trong các dịp hội ngộ, "ngọc nữ" màn ảnh Việt còn gây chú ý khi cùng các "cốt iu" đu trend, tương tác đáng yêu.

Hội bạn thân của Tăng Thanh Hà "bẹo hình bẹo dạng" mỗi khi gặp nhau. Nguồn clip: @bangdine

Sau hành trình dài gắn bó từ cuộc sống đến công việc, khán giả càng ngưỡng mộ tình bạn bền chặt của Tăng Thanh Hà và Kathy Uyên khi giờ đây cả hai đều có sự nghiệp thăng hoa và cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn.

Cùng với những khoảnh khắc lộng lẫy trên thảm đỏ, Tăng Thanh Hà - Kathy Uyên chia sẻ hình ảnh giản dị vào bếp cùng nhau.