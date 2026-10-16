Hạ tầng đồng bộ mở đường cho TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng cao

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất, TP. Hồ Chí Minh cần đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics và các công trình kỹ thuật theo hướng đồng bộ, gắn với quy hoạch tổng thể và đa dạng hóa nguồn lực.

Đây là những vấn đề được đặt ra tại Hội thảo “Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ - Động lực tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển TP. Hồ Chí Minh”, do Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh và Báo Tiền Phong tổ chức ngày 16/10.

Theo ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới đã đặt ra những mục tiêu rất rõ cho TP. Hồ Chí Minh, đó là đến năm 2030, thành phố hướng đến trở thành đô thị nổi trội của Đông Nam Á. Trước mắt, thành phố phải giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường, đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo yêu cầu đề ra.

Ông Trần Quang Lâm cho biết, mọi nhiệm vụ phải được triển khai trên cơ sở quy hoạch, từ các chỉ tiêu sử dụng đất đến lộ trình thực hiện. Song song với quy hoạch tổng thể, thành phố tiếp tục kế thừa, rà soát các quy hoạch trước đây của TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức không gian phát triển.

Về giao thông, thành phố đang đẩy nhanh đầu tư các tuyến hạ tầng khung, gồm đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường cửa ngõ và hệ thống kết nối cảng biển, sân bay. Những dự án như cầu Cát Lái và các tuyến cao tốc đang triển khai sẽ góp phần tăng cường kết nối liên vùng. Mục tiêu là đến năm 2030, mạng lưới hạ tầng giao thông khung cơ bản được hoàn thành.

Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Đối với giao thông đô thị, thành phố xác định phải phát triển hệ thống đường sắt đô thị. Theo định hướng tại Nghị quyết 09-NQ/TW, thành phố phát triển ít nhất 200 km metro đến năm 2030, trong khi mục tiêu thành phố đề ra là khoảng 255 km. Thành phố đã chuẩn bị nguồn lực và phương thức triển khai để hiện thực hóa kế hoạch này.

Luật Phát triển đô thị năm 2026 là cơ sở pháp lý quan trọng để TP. Hồ Chí Minh triển khai các cơ chế đột phá, đẩy nhanh tiến độ dự án và huy động nguồn lực xã hội. Thành phố có thể nghiên cứu áp dụng các trình tự, thủ tục đầu tư linh hoạt hơn, rút gọn quy trình đối với dự án hạ tầng cấp bách, đồng thời đa dạng hóa phương thức đầu tư như EPC, PPP và hợp đồng BT theo quy định.

“Các dự án hạ tầng quy mô lớn cần thời gian chuẩn bị và huy động nguồn lực. Vì vậy, thành phố phải triển khai đồng bộ, kết nối hiệu quả các dự án, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số”, ông Trần Quang Lâm chia sẻ.

Các chuyên gia cho rằng, TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước những mục tiêu phát triển rất lớn theo Nghị quyết 09-NQ/TW. Thành phố phải duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong thời gian dài và đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự chủ động cùng quyết tâm rất lớn. Việc đầu tư hạ tầng đồng bộ là một trong những giải pháp quan trọng cho mục tiêu này.

Theo ông Vũ Đình Ánh - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả (Bộ Tài chính), cơ sở hạ tầng không chỉ trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà quan trọng hơn phải trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng trong trung hạn và dài hạn. Do vậy, TP. Hồ Chí Minh cần những giải pháp đồng bộ về quy hoạch, nguồn lực và cơ chế để phát huy hiệu quả đầu tư hạ tầng.

Chuyên gia trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, do đó thành phố cần quy hoạch đồng bộ mạng lưới giao thông và các loại hình hạ tầng. “Các dự án hạ tầng phải được triển khai đồng bộ về tiến độ, bảo đảm khả năng kết nối giữa các công trình. Thành phố cần tính toán cụ thể nguồn lực thực hiện, bởi ngân sách nhà nước chỉ có thể đảm nhận một phần trong tổng nhu cầu đầu tư rất lớn”, ông Vũ Đình Ánh chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh cho rằng, hệ thống cảng biển mở ra cơ hội phát triển cho thành phố trong không gian mới. Theo ông Phương, thành phố cần chuyển từ phát triển từng cảng riêng lẻ sang hệ sinh thái cảng biển, logistics, công nghiệp và dịch vụ hàng hải tích hợp. Sau hợp nhất, các cụm cảng Cát Lái - Hiệp Phước, Cái Mép - Thị Vải, khu vực Cần Giờ và hệ thống cảng sông tại Bình Dương cũ cùng nằm trong một đơn vị hành chính, tạo cơ hội thống nhất quy hoạch và tổ chức đầu tư.

Tuy nhiên, theo ông Phương, quy mô cầu bến chưa đồng nghĩa với năng lực cạnh tranh. Điểm nghẽn lớn nhất là hạ tầng kết nối sau cảng chưa theo kịp tốc độ phát triển. Do đó, Thành phố không nên để xảy ra tình trạng “cảng xây trước, đường đến sau”, mà đường bộ, đường sắt, luồng hàng hải, bến sà lan và trung tâm logistics phải được đầu tư đồng bộ với cảng.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho rằng, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại là một trong những đột phá chiến lược hàng đầu để thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Hạ tầng không chỉ là mạch máu giao thông kết nối mà còn là chìa khóa mở rộng không gian đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm, giảm tải cho khu vực lõi lịch sử, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy logistics, phát triển cảng biển và cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân./.