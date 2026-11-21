Phân biệt hạ tầng trên bản vẽ với hạ tầng đã vận hành

Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm xác định khu vực Hóc Môn-Củ Chi (cũ) là một trong 5 trung tâm vệ tinh của thành phố. Khu vực Tây Bắc sẽ phát triển logistics, trung chuyển hàng hóa và đô thị đại học, gắn với Vành đai 3, Vành đai 4 và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài.

Tuyến metro số 1 đã đi vào vận hành, tạo thêm lựa chọn di chuyển cho cư dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: Pexels)

Hạ tầng kết nối khu vực Tây Bắc đã được triển khai. Metro số 2 đoạn Bến Thành-Tham Lương khởi công từ đầu năm, hiện thi công các nhà ga; đoạn Vành đai 3 phía Tây đi qua khu vực cũng đang được xây dựng.

Theo quy hoạch, đến năm 2050 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 961km; hiện tuyến metro số 1 đã đi vào khai thác. Tại một cực đang hình thành, người mua cần phân biệt hạ tầng trên bản vẽ với hạ tầng đã vận hành và kiểm tra tiến độ thực tế của từng công trình trước khi quyết định.

Khi hạ tầng còn đang xây dựng, nhiều người mua chủ yếu cân nhắc giá bán hiện tại và mức tăng giá kỳ vọng. Theo tiêu chuẩn sở hữu mới, người mua cần xem xét thêm năm tiêu chí: giá trị sử dụng, chi phí sở hữu, dòng tiền, thanh khoản và sức hút lâu dài của khu dân cư.

Tiện ích vận hành trước, hạ tầng bổ sung sau

Tại Diễn đàn Bất động sản 2026 diễn ra giữa tháng 11, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho rằng hạ tầng và quy hoạch tạo ra cơ hội, còn việc làm, thu nhập, dòng dân cư và nhu cầu thực mới quyết định sức hấp thụ của thị trường.

Hai yếu tố việc làm và dòng dân cư mà ông nêu cũng nằm trong bốn điều kiện của một cực sống: việc làm, kết nối, dịch vụ và dân cư thực. Hạ tầng lớn đáp ứng điều kiện kết nối, còn các điều kiện khác phụ thuộc vào cấu trúc đô thị của từng khu vực.

Căn hộ chung cư ở cực mới chỉ có lợi thế khi nằm trong một cấu trúc đô thị hoàn chỉnh. Nếu trường học, chợ, phòng khám và công viên đi vào hoạt động trước khi tuyến tàu hoàn thành, cư dân có thể sử dụng tiện ích ngay từ ngày nhận nhà, còn hạ tầng lớn sẽ bổ sung giá trị cho khu vực theo thời gian.

Dự án Lumière Riverside của chủ đầu tư Masterise Homes bên cạnh tuyến Metro số 01. (Nguồn: One Mount Group)

Bên cạnh tiện ích, người mua cần đánh giá kỹ năng lực của chủ đầu tư. Khu đô thị cần đủ quy mô để tự tạo dịch vụ, tiện ích và cộng đồng cư dân ngay từ đầu. Dự án có pháp lý đầy đủ và giấy chứng nhận được cấp đúng hẹn thì căn hộ dễ giữ được thanh khoản. Người mua có thể hỏi cư dân tại các dự án đã bàn giao của chủ đầu tư về thời điểm họ nhận giấy chứng nhận.

Người mua cũng cần tính đến phí quản lý, kinh phí bảo trì và chi phí đi lại trong những năm hạ tầng chưa hoàn thiện. Phương thức thanh toán theo tiến độ giúp người mua cân đối dòng tiền trong giai đoạn chờ. Khu dân cư vận hành tốt từ ngày đầu sẽ giữ được sức hút khi metro và vành đai hoàn thành.

Hạ tầng mở ra hướng phát triển cho cửa ngõ Tây Bắc, còn giá trị lâu dài của một căn hộ tại đây phụ thuộc nhiều vào tiện ích, dịch vụ đã vận hành và năng lực của chủ đầu tư.