Quy hoạch tổng thể TP.HCM với tầm nhìn 100 năm xác định khu vực Hóc Môn – Củ Chi (cũ) là một trong 5 trung tâm vệ tinh của thành phố. Theo định hướng, khu vực Tây Bắc sẽ phát triển các chức năng logistics, trung chuyển hàng hóa và đô thị đại học, gắn với hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm gồm Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM – Mộc Bài.

Tuyến metro số 1 đã đi vào vận hành, tạo thêm lựa chọn di chuyển cho cư dân TP.HCM. Nguồn: Pexels.

Hạ tầng kết nối khu vực Tây Bắc hiện đang từng bước được triển khai. Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành – Tham Lương đã khởi công từ đầu năm và đang thi công các nhà ga. Trong khi đó, đoạn phía Tây của Vành đai 3 đi qua khu vực này cũng đang được xây dựng.

Theo quy hoạch, đến năm 2050, TP.HCM dự kiến có 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 961 km. Hiện nay, tuyến metro số 1 đã đi vào khai thác. Tuy nhiên, tại một cực phát triển mới đang trong quá trình hình thành, người mua nhà cần phân biệt rõ giữa hạ tầng mới nằm trên quy hoạch và những công trình đã đi vào vận hành, đồng thời kiểm tra tiến độ thực tế của từng dự án trước khi đưa ra quyết định sở hữu.

Khi hạ tầng vẫn đang trong quá trình xây dựng, người mua thường tập trung cân nhắc giá bán hiện tại và mức tăng giá kỳ vọng trong tương lai. Tuy nhiên, để đánh giá toàn diện giá trị một căn hộ, cần xem xét thêm năm tiêu chí quan trọng: giá trị sử dụng, chi phí sở hữu, dòng tiền, thanh khoản và sức hút dài hạn của khu dân cư.

Tại Diễn đàn Bất động sản 2026 diễn ra vào giữa tháng 11, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhận định hạ tầng và quy hoạch tạo ra cơ hội phát triển, nhưng việc làm, thu nhập, dòng dịch chuyển dân cư và nhu cầu thực mới là những yếu tố quyết định sức hấp thụ của thị trường.

Hai yếu tố việc làm và dòng dân cư cũng nằm trong bốn điều kiện hình thành một cực sống, gồm việc làm, kết nối, dịch vụ và dân cư thực. Trong đó, hạ tầng giao thông quy mô lớn đáp ứng điều kiện về kết nối, còn các yếu tố còn lại phụ thuộc vào cấu trúc đô thị và mức độ hoàn thiện của từng khu vực.

Theo đó, căn hộ chung cư tại một cực phát triển mới chỉ thực sự có lợi thế khi nằm trong cấu trúc đô thị hoàn chỉnh. Nếu trường học, chợ, phòng khám và công viên được đưa vào hoạt động trước khi các tuyến đường sắt đô thị hoàn thành, cư dân có thể tiếp cận và sử dụng các tiện ích thiết yếu ngay từ khi nhận nhà. Khi đó, hạ tầng giao thông quy mô lớn sẽ tiếp tục bổ sung giá trị cho khu vực theo thời gian.

Bên cạnh hệ thống tiện ích, năng lực của chủ đầu tư cũng là yếu tố người mua cần đánh giá kỹ lưỡng. Một khu đô thị cần có quy mô đủ lớn để hình thành hệ thống dịch vụ, tiện ích và cộng đồng cư dân ngay từ giai đoạn đầu. Đồng thời, dự án có pháp lý đầy đủ, bảo đảm tiến độ cấp giấy chứng nhận sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc duy trì thanh khoản của căn hộ.

Để có thêm cơ sở đánh giá, người mua có thể tìm hiểu trải nghiệm của cư dân tại những dự án đã được chủ đầu tư bàn giao trước đó, đặc biệt là thời gian thực tế nhận giấy chứng nhận. Đây cũng là một trong những thông tin giúp kiểm chứng năng lực triển khai và thực hiện cam kết của chủ đầu tư.

Một vấn đề khác cần được tính toán là tổng chi phí sở hữu căn hộ, bao gồm phí quản lý, kinh phí bảo trì và chi phí đi lại trong những năm hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó, phương thức thanh toán theo tiến độ cũng là yếu tố cần cân nhắc để người mua chủ động cân đối dòng tiền trong thời gian chờ đợi.

Thực tế, một khu dân cư có khả năng vận hành tốt ngay từ đầu sẽ tạo được sức hút đối với người mua và cư dân, ngay cả khi các công trình hạ tầng lớn chưa hoàn thành. Khi metro và các tuyến đường vành đai đi vào hoạt động, hệ thống kết nối được cải thiện sẽ tiếp tục bổ sung giá trị cho khu vực.

Hạ tầng đang mở ra dư địa phát triển mới cho cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM. Tuy nhiên, giá trị dài hạn của một căn hộ tại khu vực này không chỉ phụ thuộc vào những công trình giao thông đang được triển khai hay kỳ vọng tăng giá, mà còn gắn liền với chất lượng tiện ích, dịch vụ đã đi vào vận hành và năng lực thực hiện cam kết của chủ đầu tư.