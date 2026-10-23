Hạ tầng, công nghệ sạc xe điện vẫn là nỗi lo tại các chung cư

Ngày 23/10, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với UBND phường Cầu Giấy tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi phương tiện xanh: Gỡ nút thắt hạ tầng cho chung cư Hà Nội”.

Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho rằng, chuyển đổi phương tiện giao thông theo hướng xanh, giảm phát thải là yêu cầu quan trọng đối với Hà Nội. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả, thành phố cần phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, phù hợp và bảo đảm an toàn.

Theo PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, tại các khu chung cư, việc bố trí nơi để xe, điểm sạc và đổi pin, khả năng đáp ứng của hệ thống điện, kinh phí đầu tư, vận hành và trách nhiệm của các bên đang đặt ra nhiều vấn đề cần tháo gỡ. Đây không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, công nghệ mà còn liên quan đến cơ chế phối hợp, công tác quản lý và sự đồng thuận của cư dân.

Theo số liệu được Sở Xây dựng công bố, Hà Nội hiện có 2.313 vị trí trạm sạc, 10.209 cổng sạc và khoảng 1.650 tủ đổi pin. Tuy nhiên, số liệu trên phạm vi toàn thành phố chưa phản ánh đầy đủ khả năng tiếp cận hạ tầng của người dân ngay tại nơi sinh sống.

Khu vực sạc xe điện tại chung cư 158 Võ Chí Công, Hà Nội.

Đối với các chung cư hiện hữu, việc bổ sung hạ tầng sạc còn gặp khó do hạn chế về diện tích tầng hầm, thiết kế công trình và hệ thống điện. Phương án triển khai cũng liên quan đến tài sản chung, quyền lợi của cư dân và trách nhiệm của ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành.

Từ thực tế quản lý chung cư, ông Phạm Xuân Điệp, Trưởng ban quản trị tòa nhà Skyline (KĐT Văn Quán, Hà Đông) cho biết, hạ tầng hiện hữu đang chịu áp lực khi số lượng xe điện tăng nhanh, trong khi thiết kế ban đầu của công trình chưa tính đến nhu cầu sử dụng loại phương tiện này.

Theo ông Phạm Xuân Điệp, riêng xe máy điện tại tòa nhà đã tăng từ khoảng 30 chiếc vào cuối năm 2024 lên hơn 100 chiếc hiện nay. Số lượng phương tiện tăng kéo theo nhu cầu bố trí chỗ đỗ và sạc điện, trong khi diện tích và hạ tầng hiện có khó mở rộng.

“Thực tế việc bố trí khu vực riêng cho xe điện, tránh để lẫn lộn với các phương tiện khác, đã là một bài toán khó. Trong khi đó, phương án bố trí điểm sạc cũng phát sinh nhiều bất cập”, ông Phạm Xuân Điệp chia sẻ.

Một số chung cư mới chỉ có chỗ sạc dành cho xe máy, chưa có chỗ sạc dành cho ô tô điện.

Từ thực tế này, ông Phạm Xuân Điệp cho rằng những vướng mắc không chỉ nằm ở trạm sạc mà quan trọng hơn là hạ tầng giao thông tĩnh, đặc biệt là diện tích dành cho chỗ đỗ xe tại các khu chung cư.

Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam cho rằng, Hà Nội cần triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy giao thông xanh, trong đó có giảm phương tiện cá nhân và tăng cường giao thông công cộng.

“Chuyển đổi xanh không đơn thuần là thay thế từng chiếc xe xăng bằng một chiếc xe điện, mà cần hướng tới thay đổi phương thức đi lại, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn”, Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng chia sẻ.

Theo Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, bên cạnh phát triển hạ tầng phục vụ xe điện, thành phố cần cải thiện khả năng tiếp cận điểm sạc, rút ngắn thời gian sạc và tạo thuận lợi cho người sử dụng. Đối với các khu chung cư, yêu cầu bảo đảm an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy và bố trí chỗ để xe cần được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn.

Ông Nguyễn Tuyển, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy giao thông xanh, trong đó trọng tâm là phát triển vận tải công cộng, giảm dần sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Theo ông Nguyễn Tuyển, đến năm 2030, toàn bộ xe buýt của Hà Nội dự kiến chuyển sang sử dụng điện. Tính đến năm 2026, tỷ lệ xe buýt điện đã vượt 47% và dự kiến nâng lên 60% vào cuối năm nay; tỷ lệ taxi chuyển đổi sang phương tiện xanh hiện cũng đạt khoảng 60%.

Đối với hạ tầng xe điện tại chung cư, ông Nguyễn Tuyển cho rằng Thông tư 31/2026/TT-BXD đã quy định rõ hơn trách nhiệm của các bên liên quan trong việc rà soát, tổ chức thực hiện các yêu cầu về kỹ thuật hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy, lối thoát hiểm và thoát nạn.

Theo ông Nguyễn Tuyển, để các quy định đi vào thực tế, cần có sự hướng dẫn thống nhất giữa các sở, ngành, giúp các chung cư hiểu đúng yêu cầu và triển khai phù hợp với điều kiện từng công trình. Đồng thời, cần sự phối hợp của các hãng xe, nhà cung cấp trạm sạc trong việc quy hoạch và bố trí khu vực để xe.

Việc tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng tại chung cư không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện xanh mà còn góp phần bảo đảm an toàn, tạo điều kiện để quá trình chuyển đổi giao thông xanh tại Hà Nội diễn ra phù hợp với thực tế.