Thưa ông, trước tốc độ mở rộng của ngành điện tử Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đâu là những rủi ro đáng quan tâm nhất khi năng lực quản trị hạ tầng CNTT chưa theo kịp sản xuất?

Ngành điện tử Việt Nam đang tăng trưởng nhanh trong chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu hàng điện tử đạt 175,4 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, vượt mức cả năm 2025. Ngân hàng Thế giới cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 7,4%. Cùng thời gian, nhập khẩu tăng 36,7%, cao hơn mức tăng xuất khẩu 24,5%, phản ánh nhu cầu máy móc, linh kiện và nguyên liệu phục vụ mở rộng sản xuất.

Khi quy mô nhà máy tăng nhanh hơn năng lực quản trị CNTT, những lỗ hổng nhỏ có thể gây gián đoạn dây chuyền, chậm giao hàng và ảnh hưởng chuỗi cung ứng. Rủi ro đầu tiên là mất khả năng giám sát và kiểm soát tài sản hệ thống. Mỗi dây chuyền mới kéo theo máy chủ, thiết bị Internet vạn vật (IoT) và kết nối với đối tác. Nếu kiểm kê, phân quyền và giám sát không theo kịp, doanh nghiệp khó kiểm soát toàn bộ hạ tầng.

Việc kết nối mạng CNTT với hệ thống công nghệ vận hành (OT) còn làm gia tăng khoảng trống bảo mật. Nhiều hệ thống OT cũ sử dụng tài khoản chung, thiếu nhật ký truy cập tập trung và khó cập nhật bản vá khi nhà máy đang hoạt động. Các cuộc tấn công mạng, đặc biệt là mã độc tống tiền (ransomware), có thể buộc nhà máy dừng sản xuất nhiều giờ, gây thiệt hại và ảnh hưởng cam kết với khách hàng quốc tế. Doanh nghiệp còn chịu áp lực tuân thủ yêu cầu bảo mật trong nước và quốc tế, trong khi nhân sự CNTT thường xuyên quá tải.

Ông Đặng Nhân - Cố vấn giải pháp kỹ thuật ManageEngine.

Theo ông, doanh nghiệp cần nhận diện những tín hiệu cảnh báo sớm nào để phòng ngừa sự cố, tránh nguy cơ gián đoạn dây chuyền sản xuất?

Sự cố hiếm khi xảy ra hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Phần lớn bắt đầu từ những bất thường nhỏ nhưng bị bỏ qua vì chưa vượt ngưỡng cảnh báo. Doanh nghiệp cần theo dõi ba nhóm tín hiệu, trước hết là hiệu suất hạ tầng, gồm mất gói tin trên thiết bị mạng kết nối bộ điều khiển sản xuất, độ trễ tăng đột biến, bộ xử lý hoặc bộ nhớ liên tục quá tải và cảnh báo lặp lại theo chu kỳ.

Nhóm thứ hai là thay đổi cấu hình và tài sản hệ thống, chẳng hạn thiết bị bị chỉnh sửa ngoài kế hoạch, xuất hiện thiết bị lạ hoặc máy chủ chưa cập nhật bản vá. Nhóm thứ ba là hành vi bảo mật bất thường, gồm đăng nhập thất bại liên tiếp, truy cập dữ liệu ngoài giờ và sử dụng tài khoản đặc quyền trái thông lệ. Công cụ học máy có thể xác lập trạng thái vận hành bình thường, phát hiện sai lệch để đội ngũ kỹ thuật can thiệp trước khi sản xuất bị ảnh hưởng.

Từ kinh nghiệm triển khai các giải pháp quản trị CNTT, ông đánh giá thế nào về vai trò của việc kết nối dữ liệu giám sát với quy trình ra quyết định nhằm bảo đảm sản xuất liên tục?

Dữ liệu chỉ thực sự hữu ích khi giúp đúng người ra quyết định vào đúng thời điểm. Tháng 5/2026, đại diện Trung tâm An ninh mạng Quốc gia thuộc Bộ Công an cho biết hai hệ thống cấp bộ bị xâm nhập dù đã có trung tâm điều hành an ninh; hệ thống giám sát không phát hiện các cuộc tấn công. Trường hợp này nhắc doanh nghiệp rằng đầu tư công nghệ phải đi cùng năng lực phân tích và ứng phó thực tế, thay vì chỉ chú trọng trang bị công cụ.

Trước hết, dữ liệu cảnh báo cần gắn với hoạt động sản xuất. Khi thiết bị gặp sự cố, hệ thống phải xác định thiết bị thuộc dây chuyền nào, đơn hàng nào có thể bị ảnh hưởng và mức độ ưu tiên xử lý. Cảnh báo nghiêm trọng cần tự động chuyển thành yêu cầu công việc, giao người phụ trách và theo dõi tiến độ. Sau sự cố, doanh nghiệp phải tìm nguyên nhân gốc rễ, điều chỉnh ngưỡng cảnh báo và cập nhật quy trình nhằm tránh tái diễn.

Nhà máy cũng phải quy định rõ trách nhiệm của bộ phận CNTT, người quản lý dây chuyền và cấp có thẩm quyền quyết định dừng máy. Việc đo lường thời gian ứng phó cần được thực hiện thường xuyên, bắt đầu từ những hệ thống quan trọng nhất. Khi dữ liệu giám sát gắn với trách nhiệm cụ thể, bộ phận CNTT có thể chuyển từ xử lý bị động sang chủ động bảo vệ hoạt động sản xuất, góp phần bảo đảm tính liên tục trong kinh doanh.

Theo ông, tự động hóa hoạt động bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật có thể giúp doanh nghiệp cân bằng giữa yêu cầu an toàn hệ thống và duy trì công suất trong mùa cao điểm như thế nào?

Dừng máy để cập nhật có thể làm chậm đơn hàng, nhưng trì hoãn quá lâu lại tăng nguy cơ mất an toàn thông tin. Tự động hóa cho phép bố trí bảo trì vào ca thấp điểm hoặc thời gian ít ảnh hưởng đến sản xuất. Bản cập nhật nên được thử nghiệm trên nhóm thiết bị nhỏ trước khi triển khai diện rộng; thời điểm khởi động lại máy chủ cũng cần được kiểm soát để tránh gián đoạn giữa ca làm việc.

Với bản vá bảo mật quan trọng, bộ phận CNTT cần triển khai trong khung thời gian phù hợp gần nhất. Báo cáo tự động giúp lãnh đạo biết thiết bị nào đã cập nhật, thiết bị nào còn tồn tại rủi ro. Những yêu cầu lặp lại như đặt lại mật khẩu, cài đặt phần mềm hoặc cấp quyền truy cập cũng có thể được tự động hóa, giúp nhân sự tập trung xử lý vấn đề quan trọng. Bộ phận CNTT và quản lý nhà máy cần thống nhất lịch bảo trì, bảo đảm an toàn hệ thống và tiến độ sản xuất.

Hạ tầng CNTT được giám sát và bảo mật đồng bộ giúp doanh nghiệp phòng ngừa sự cố, duy trì hoạt động sản xuất liên tục.

Với kinh nghiệm chuyên môn của mình, ông khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam ưu tiên những khoản đầu tư và tiêu chí đánh giá nào để xây dựng hạ tầng CNTT ổn định, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất?

Trước hết, doanh nghiệp cần bảo đảm tính sẵn sàng của mạng, máy chủ, phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và hệ thống quản lý kho. Giải pháp đầu tư phải hỗ trợ giám sát tài sản, tích hợp bảo mật vào vận hành và tự động hóa công việc lặp lại. Tôi khuyến nghị doanh nghiệp phân bổ tối thiểu 10% ngân sách CNTT cho an ninh mạng để giảm nguy cơ gián đoạn và bảo vệ các hệ thống sản xuất trọng yếu.

Hạ tầng cần mở rộng linh hoạt khi tăng công suất hoặc bổ sung nhà máy mà không phải xây dựng lại toàn bộ nền tảng. Hiệu quả đầu tư phải được đo bằng kết quả vận hành, gồm thời gian ngừng máy được cắt giảm, tốc độ ứng phó sự cố, tỷ lệ cập nhật đúng lịch và tổng chi phí sở hữu trong 3–5 năm. Khả năng tích hợp với hệ thống CNTT và OT hiện hữu cũng cần được chú trọng để tránh phụ thuộc quá lớn vào một nhà cung cấp.

Trước mỗi khoản đầu tư, lãnh đạo nên xác định rõ công nghệ sẽ giúp nhà máy ổn định hơn, xử lý sự cố nhanh hơn hay tiết kiệm chi phí ở khâu nào. Khi mục tiêu được lượng hóa, doanh nghiệp có cơ sở lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế. Đây cũng là nền tảng để năng lực quản trị hạ tầng phát triển song hành với năng lực sản xuất, duy trì sức cạnh tranh lâu dài.