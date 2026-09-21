Hạ tầng chiến lược mở không gian tăng trưởng cho Hà Nội
Với mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 từ 11% trở lên, Hà Nội đang đặt đầu tư hạ tầng chiến lược vào vị trí một trong những động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển. Từ các tuyến vành đai, những cây cầu vượt sông Hồng đến đường sắt đô thị, hạ tầng môi trường và đô thị thông minh, một mạng lưới kết nối mới đang từng bước được hình thành.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-tang-chien-luoc-mo-khong-gian-tang-truong-cho-ha-noi-418680.htm