Hạ tầng chiến lược mở dư địa tăng trưởng cho du lịch Lâm Đồng

Sau sắp xếp, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển du lịch khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông liên vùng được đầu tư, từng bước kết nối biển, cao nguyên và không gian địa chất - sinh thái. Đây được xem là nền tảng để địa phương chuyển từ phát triển từng điểm đến sang hình thành những hành trình du lịch liên tuyến, liên vùng.

Hạ tầng tạo lực đẩy cho thị trường khách chất lượng cao

Trước đây, dù Đà Lạt, Phan Thiết và Đắk Nông đã hình thành những sản phẩm, thương hiệu du lịch riêng, hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn.

Cung đường Quốc lộ 28B là trục chính kết nối Tp.HCM - Lâm Đồng.

Việc kết nối giữa Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên còn hạn chế khiến nhiều điểm đến phát triển tương đối riêng lẻ. Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Mũi Né hay Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đều sở hữu những lợi thế riêng nhưng chưa được kết nối thành một hành trình du lịch liền mạch.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, hạ tầng giao thông được ví như "xương sống" và "mạch máu" của nền kinh tế. Với du lịch, giao thông không chỉ quyết định khả năng tiếp cận điểm đến mà còn tác động trực tiếp đến trải nghiệm của du khách và hiệu quả khai thác các sản phẩm du lịch.

Những năm gần đây, diện mạo hạ tầng giao thông của Lâm Đồng có nhiều thay đổi. Tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây hoàn thành, đưa vào khai thác đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Tp.HCM đến Phan Thiết, tạo điều kiện thúc đẩy dòng khách cuối tuần và khách ngắn ngày.

Lễ khởi công sân bay Phan Thiết.

Ở gốc độ chuyên gia, trao đổi với Người Đưa Tin, Tiến sĩ La Nữ Ánh Vân, Phó trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Phan Thiết cho hay, một điểm đến muốn phát triển không thể chỉ dựa vào cảnh quan. Hạ tầng là điều kiện để biến tiềm năng thành khả năng tiếp cận.

Với Mũi Né, cơ hội này đang ngày càng rõ nét khi các hạng mục hàng không dân dụng của Cảng hàng không Phan Thiết được triển khai, hướng tới đưa công trình vào hoạt động trong năm 2027. Hạng mục dân dụng được quy hoạch theo tiêu chuẩn cấp 4E, giai đoạn 1 có công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách/năm.

"Đây không đơn thuần là câu chuyện về một công trình giao thông mà còn là câu chuyện về thị trường khách", Tiến sĩ La Nữ Ánh Vân nhận định.

Theo Tiến sĩ La Nữ Ánh Vân, khi khả năng tiếp cận Mũi Né được rút ngắn, không gian thị trường du lịch cũng được mở rộng, tạo điều kiện thu hút khách quốc tế, khách nghỉ dưỡng dài ngày, khách MICE, khách thể thao và những phân khúc có mức chi tiêu cao. Cùng với hạ tầng hàng không, sự phát triển của các dự án đô thị, thương mại, dịch vụ và nghỉ dưỡng sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch mới, qua đó gia tăng sức hấp dẫn và khả năng khai thác các sản phẩm du lịch tại Mũi Né.

Giao thông thuận lợi, đông đảo khách du lịch di chuyển ra Mũi Né nghỉ dưỡng.

Các cơ sở du lịch kỳ vọng "giữ chân" du khách bằng những hành trình dài hơn

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Đinh Tuấn Anh, Giám đốc Cụm Khu du lịch TTC Hospitality, cho rằng, hạ tầng thuận lợi sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận điểm đến, mở rộng thị trường khách ngoài tỉnh và quốc tế, đặc biệt là những thị trường có nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không.

Theo ông Tuấn Anh, khi thời gian di chuyển giữa các khu vực được rút ngắn, du khách sẽ có xu hướng kết hợp nhiều điểm đến trong cùng một hành trình thay vì chỉ tập trung tại một địa phương.

"Đây cũng là cơ hội để Lâm Đồng phát triển mạnh hơn các sản phẩm du lịch liên tuyến, liên vùng, kết nối giữa không gian cao nguyên, đô thị và biển; qua đó hình thành những hành trình phong phú hơn, tăng số ngày lưu trú và mức chi tiêu của du khách", ông Anh chia sẻ.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Về lâu dài, doanh nghiệp kỳ vọng hạ tầng giao thông không chỉ giúp đưa khách đến Lâm Đồng mà còn góp phần giữ khách ở lại lâu hơn.

Khi việc di chuyển giữa biển - cao nguyên - đô thị thuận tiện, doanh nghiệp có thêm cơ sở để xây dựng các tour liên tuyến, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những hành trình nhiều ngày, nhiều trải nghiệm hơn.

Từ góc độ này, du lịch Lâm Đồng có thể từng bước chuyển từ tư duy "điểm đến" sang "hành trình điểm đến", trong đó mỗi khu vực không chỉ khai thác lợi thế riêng mà còn bổ trợ cho nhau để gia tăng giá trị của toàn chuỗi du lịch.

Tại Khu du lịch quốc gia Mũi Né, ông Đoàn Quốc Lê - Giám đốc Điều hành The Anam Mũi Né cũng nhìn nhận rất rõ tác động của hạ tầng giao thông đối với năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Hạ tầng giao thông ở khu vực phía Đông Lâm Đồng.

Theo ông Lê, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết là một ví dụ điển hình. Khi tuyến đường đi vào hoạt động, thời gian di chuyển từ Tp.HCM đến Phan Thiết được rút ngắn xuống hơn 2 giờ trong điều kiện thuận lợi. Đối với các khu nghỉ dưỡng tại Mũi Né, việc rút ngắn thời gian di chuyển không chỉ tạo thuận tiện mà còn mở rộng quy mô thị trường khách.

"Mũi Né không chỉ nên cạnh tranh như một điểm đến du lịch biển đơn lẻ. Nơi đây có thể trở thành một phần của hành trình rộng lớn hơn, kết hợp Tp.HCM, Mũi Né, Đà Lạt, Bảo Lộc và sau này là các khu vực khác của Tây Nguyên", ông Lê nói.

Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, để phát huy tối đa hiệu quả của các tuyến giao thông liên vùng, cần quan tâm đến những "chặng cuối".

Một tuyến cao tốc có thể đưa du khách đến địa phương nhanh chóng, nhưng nếu đoạn đường cuối cùng đi vào khu vực du lịch ùn tắc hoặc đang thi công, một phần lợi ích từ hạ tầng lớn sẽ bị giảm.

Đường Võ Nguyên Giáp hướng ra Mũi Né.

Tại Mũi Né, hành lang Nguyễn Đình Chiểu và Huỳnh Thúc Kháng được doanh nghiệp đánh giá là những tuyến giao thông quan trọng đối với hoạt động du lịch. Việc nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường này vì vậy có ý nghĩa trực tiếp đối với giao thông và trải nghiệm của du khách.

Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận bằng đường hàng không vẫn là một vấn đề cần được tiếp tục tháo gỡ. Hạng mục hàng không dân dụng của Cảng hàng không Phan Thiết đang được thi công, với công suất thiết kế giai đoạn đầu khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm. Khi được đưa vào khai thác thương mại, hạ tầng này được kỳ vọng tạo thêm một phương thức tiếp cận thuận lợi cho thị trường khách trong nước và quốc tế đến khu vực Mũi Né.

Du khách trải nghiệm du lịch ở Mũi Né.

Theo ông Lê, cơ sở hạ tầng tốt hơn cũng mở ra cơ hội thay đổi cách các điểm đến được kết nối và khai thác. Du khách có thể trải nghiệm nhịp sống đô thị, khí hậu và văn hóa vùng cao nguyên, sau đó tiếp tục hành trình đến biển và khu nghỉ dưỡng Mũi Né.