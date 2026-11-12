Hà Tâm Như từng bị từ chối hồ sơ, nay góp mặt ở MGI All Stars mùa thứ 2

Mới đây, Hà Tâm Như chia sẻ về hành trình đến với Miss Grand International All Stars (MGI All Stars) mùa thứ hai. Người đẹp cho biết từng có cơ hội theo dõi mùa đầu tiên của cuộc thi tại Thái Lan và ấn tượng trước quy mô tổ chức cũng như sự chuyên nghiệp của sân chơi này.

Hà Tâm Như tiết lộ, trong lần ghi hình tập đặc biệt của Miss International Queen Vietnam 2026, cô có dịp gặp ông Nawat Itsaragrisil. Tại đây, ông Nawat từng gợi ý cô thử sức ở MGI All Stars.

Khi cuộc thi khởi động, người đẹp chủ động tìm hiểu điều lệ, sau đó tự nộp hồ sơ và gửi email đến Ban tổ chức. Tuy nhiên, hồ sơ của cô không được chấp thuận.

"Như từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ phải chờ đợi một dịp khác. Nhưng thật bất ngờ, gần đây, Ban tổ chức MGI đã chủ động liên hệ lại và hỏi về mong muốn tham gia của Như", cô chia sẻ.

Hà Tâm Như tiết lộ từng bị MGI All Stars từ chối hồ sơ. Ảnh: FB Hà Tâm Như

Theo Hà Tâm Như, cô đã nhiều lần hỏi Ban tổ chức liệu cuộc thi có cho phép nhiều thí sinh cùng một quốc gia tham dự hay không. Sau khi nhận được câu trả lời rằng từ mùa thứ hai, MGI All Stars có thể có nhiều hơn một đại diện đến từ cùng quốc gia, cô quyết định thử sức thêm lần nữa.

Người đẹp cho biết đã hoàn thiện hồ sơ, bao gồm thư mời từ Ban tổ chức và các văn bản liên quan từ cơ quan chức năng địa phương, trước khi gửi đến Ban tổ chức xem xét. Cuối cùng, cô nhận được phản hồi chấp thuận tham gia.

"Đây thực sự là một niềm vui và cơ hội vô cùng đáng trân trọng đối với Như", người đẹp bày tỏ.

Việc nhiều đại diện Việt Nam cùng tham gia MGI All Stars cũng khiến Hà Tâm Như suy nghĩ trước những ý kiến bàn luận trên mạng xã hội. Cô cho biết đã theo dõi thông tin trên truyền thông và tự hỏi liệu quyết định của mình có vô tình ảnh hưởng đến cơ hội của người khác hay không.

"Như nhận ra rằng, điều mình mong muốn nhất vẫn rất đơn giản: Được một lần đứng trên sân khấu quốc tế như vậy, được trải nghiệm một sân chơi lớn, nơi mỗi người đều có cơ hội thể hiện bản thân và cùng nhau tỏa sáng", cô chia sẻ.

Hà Tâm Như cho rằng việc có nhiều đại diện cùng tham gia một sân chơi không đồng nghĩa với việc họ phải xem nhau là đối thủ. Theo người đẹp, mỗi thí sinh đều có hành trình, câu chuyện và mục tiêu riêng. Các đại diện có thể cùng nỗ lực, hỗ trợ và phát triển thay vì chỉ nhìn nhau qua kết quả cạnh tranh.

Với Hà Tâm Như, việc được góp mặt trên sân khấu quốc tế đã là niềm hạnh phúc lớn. Cô cũng khẳng định sẽ tự hào và vui mừng nếu bất kỳ đại diện Việt Nam nào đạt thành tích cao tại cuộc thi.

"Bởi sau tất cả, dù mỗi người có một hành trình khác nhau, chúng ta đều đang mang theo những ước mơ, sự nỗ lực và hình ảnh con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế", cô bày tỏ.

Khép lại chia sẻ, Hà Tâm Như gửi lời cảm ơn đến những người đã yêu thương, đồng hành và ủng hộ cô. Người đẹp cho biết muốn nắm bắt cơ hội lần này, bởi đây là điều bản thân đã mong đợi từ lâu.

Xem video Hà Tâm Như khoe nhan sắc mặn mà. Nguồn FB Hà Tâm Như